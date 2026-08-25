Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kepez
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Kepez, Turcja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Kepez, Turcja
Willa 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
$220 054
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Wille z Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kompleksie w Kepez Wille znajduj…
$2,32M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$19,87M
Zostaw prośbę
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się