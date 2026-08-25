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Wille na sprzedaż w Serik, Turcja

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44 obiekty total found
Willa 9 pokojów w Serik, Turcja
Willa 9 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 117 m²
Liczba kondygnacji 3
$1,05M
VAT
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Willa 9 pokojów w Serik, Turcja
Willa 9 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 088 m²
Liczba kondygnacji 3
1088 m2 powierzchni9 pokoi1 łaźnia turecka1 pokój dziennyBudynek o powierzchni 350 m2kamelli…
$1,40M
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Kadriye, Antalya Kadriye znajduje s…
$510 163
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Dom Wolnostojący z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Belek, Antalya Ten dom na …
$447 325
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem na Sprzedaż z w Belek w Antalyi Belek, jedna z najbardziej pres…
$478 643
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
$8,08M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z basenem, Położona Blisko Plaży i Pól golfowych w Belek Willa znajduje s…
$370 285
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Dużym Ogrodem i Tarasem, Blisko Plaży na Sprzedaż w Belek, Antalya Bel…
$558 027
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Belek, Antalya Willa znajd…
$519 414
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Willa 10 pokojów w Serik, Turcja
Willa 10 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Willa z 9 Sypialniami i Prywatnym Ogrodem w Pobliżu Pól Golfowych w Kadriye Seri…
$1,55M
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille w Projekcie Neovilla Papatya, w Najbardziej Prestiżowej Okolicy w Kadriye…
$576 888
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille w Pobliżu Plaży i Pól Golfowych w Antalyi, Kadriye Wille znajdują się w K…
$520 670
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem Blisko Plaży i Obiektów Socjalnych w Belek, Serik Willa na sprz…
$546 683
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 3 Sypialniami w Pobliżu Krainy Legend w Antalyi, Kadriye Wille znajdują się w Antaly…
$676 244
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
$7,27M
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Blisko Udogodnień w Belek Antalya Wille znajdują się w Belek, popularnej miejscowości …
$728 170
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa Oferująca Prywatność w Kadriye w Antalyi Kadriye, jedna z najbardziej prest…
$412 100
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Belek Belek, położone w dystrykcie Se…
$304 897
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Prywatnym Ogrodem i Basenem w Kadriye, Serik, Antalya Te wille wyróżnia…
$905 594
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Wolnostojący o Specjalnym Designie i Wysokiej Jakości Wykonaniu w Belek Antalya Dom poło…
$1,63M
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Basenem w Pobliżu Plaży i Pól Golfowych w Antalyi Belek Belek to znane…
$728 471
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1, 216m ², €752,000Położony w malowniczej enklawie Belek, Serik…
$865 315
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Sauną Oferująca Nowoczesny Styl Życia w Belek, Antalya Antaly…
$449 457
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Prestiżowym Kompleksie w Pobliżu Pól Golfowych w Belek Kadriye Willa na sprzedaż zna…
$526 232
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225 239
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Domy z Prywatnymi Ogrodami Odpowiednie dla Rodzin w Belek Belek to region Serik …
$517 747
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Willa 8 pokojów w Serik, Turcja
Willa 8 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa na Sprzedaż Blisko Morza w Serik, Antalya Willa znajduje się w dzielnicy Ka…
$558 002
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Dom z 5 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Przestronnym Ogrodem w Belek Belek, jedna z najpopu…
$638 579
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
$11,04M
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Willa w Serik, Turcja
Willa
Serik, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Ta wspaniała dwupiętrowa willa o powierzchni 250 m2 znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bel…
$411 317
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