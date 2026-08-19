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Wille na sprzedaż w Golbasi, Turcja

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10 obiektów total found
Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille o Nowoczesnym Designie Architektonicznym w İncek, Ankara İncek to dzielnica …
$1,56M
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Willa 7 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 7 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,15M
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Willa 9 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 9 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 615 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,84M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe, Wolnostojące Wille w Kompleksie Niedaleko Uniwersytetu TED w Gölbaşı, Ankara Jako stol…
$1,25M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywne Willi w Prestiżowej Lokalizacji w Strzeżonym Kompleksie w İncek, Ankara Gölbaşı …
$1,88M
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Willa 9 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 9 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Wille o Nowoczesnej Architekturze w İncek Ankara İncek to spokojna dzielnica poło…
$1,08M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 525 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,46M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 515 m²
Nowe Wille z 7 Sypialniami w Luksusowej Inwestycji w Ankara Gölbaşı Ankara, stolica Turcji, …
$1,46M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Jezioro w Prestiżowym Kompleksie w Gölbaşı w Ankarze Wolnostoj…
$1,60M
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Willa 5 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille w Kompleksie z Basenem w Ankarze Gölbaşı Wille znajdują się w Gölbaşı, dosko…
$479,514
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