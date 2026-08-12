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Wille nad jeziorem na sprzedaż w Turcja

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Stambuł
93
Antalya
131
Alanya
34
Bodrum
6
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2 obiekty total found
Willa 11 pokojów w Sur, Turcja
Willa 11 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,85M
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Willa 1 pokój w Buyukcekmece, Turcja
Willa 1 pokój
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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