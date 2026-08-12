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Wille na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
93
Fatih
93
Beylikduzu
35
Yalova
3
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263 obiekty total found
Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Willa 4 pokoi w , Turcja
Willa 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$12,50M
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Willa 7 pokojów w Gullu Sokak, Turcja
Willa 7 pokojów
Gullu Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Piętro 2/2
$97,43M
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Willa w Eyupsultan, Turcja
Willa
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Życie kanoniczne
$706,000
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Willa 11 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 11 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 11
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 876 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami w Stambule Büyükçekmece Wille znajdują się w dziel…
$4,20M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Wille Zielonej Doliny
$1,09M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Bosphorus Deluxe
$216,000
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Willa w Eyupsultan, Turcja
Willa
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Życie kanoniczne
$648,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 455 m²
Wille Hillcrest
$3,50M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Bosphorus Deluxe
$182,871
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 294 m²
Loire Mansion
$902,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 842 m²
Persephone Villas
$1,98M
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Willa w Pendik, Turcja
Willa
Pendik, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Specjalny szczyt
$500,059
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Wille Hillcrest
$1,88M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Lake Valley Villas
$572,000
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Willa w Sapanca Sokak, Turcja
Willa
Sapanca Sokak, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 601 m²
Pałac Przyrody
$3,15M
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Willa w Eyupsultan, Turcja
Willa
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Życie kanoniczne
$358,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Domy Petunia Villas
$459,827
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Willa 5 pokojów w Sile, Turcja
Willa 5 pokojów
Sile, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Ogrodem i Basenem w Spokojnej Okolicy w Stambule Wille znajdują się na Azjatyckiej S…
$503,174
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$647,135
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Greymark Przewodniczący
$435,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Rezydencja La Nature
$240,515
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 532 m²
Valley Vista Villa
$2,68M
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Willa w Fevzi Cakmak Caddesi, Turcja
Willa
Fevzi Cakmak Caddesi, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 510 m²
MaiView
$1,55M
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Willa 4 pokoi w 17, Turcja
Willa 4 pokoi
17, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
$12,79M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Lake Valley Villas
$440,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 395 m²
Lovinya Villas
$897,000
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Willa 4 pokoi w Kemer Bulvari, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer Bulvari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
$9,24M
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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