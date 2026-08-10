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Wille na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Mezitli
15
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23 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Silifke, Turcja
Willa 5 pokojów
Silifke, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniałe Wille z Widokiem na Naturę na Sprzedaż w Silifke, Mersin Mersin przyciąga zarówno …
$602,332
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Willa 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium 5 + 1 klasa williMezitli MersinWilla znajduje się na ogrodzonym terytoriumDo morza 3…
$571,672
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Willa 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 6 + 2Enishehir MersinWidok na morze, góry, miastoWilla jest wynajęta, możesz…
$800,341
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe 4 + 1 willeAyash, Mersin.Widok na morzeKompleks składa się z 9 williZakończenie bu…
$400,171
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Willa 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
$25,58M
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Willa 6 pokojów w Cevlik, Turcja
Willa 6 pokojów
Cevlik, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2
$41,56M
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Willa 7 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 7 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe, Wolnostojące Wille w Prestiżowej Lokalizacji w Mezitli, Mersin Mersin, mogący pochwali…
$1,25M
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Willa 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa 5 + 1 z widokiem panoramicznymMersin AyashProjekt renowacji williKompleks Villa na eta…
$445,904
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 na pierwszej linii brzegowejMersin, TashujuPowierzchnia gruntów 430 m2Powierzchn…
$857,508
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Willa 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Willa 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinWille 3 + 1Willa posiada prywatny basen i ogrodzony teren.Podł…
$480,205
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Willa 4 pokoi w Findikpinari, Turcja
Willa 4 pokoi
Findikpinari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
$13,95M
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 3
Premium 4 + 1 klasa williMezitli Mersinkompleks składa się z 10 williPanoramiczny widok na m…
$665,427
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Willa 5 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 5 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowe Wille z Ogrodem na Sprzedaż w Prestiżowym Projekcie w Yenişehir, Mersin Wille znajdu…
$802,338
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Willa 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe Wille na Sprzedaż w Mersin Davultepe Mezitli, jedna z najpopularniejszych dzielnic Mers…
$702,913
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Willa 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Willa 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
В "MARVISTA GLORIA"Где расположен наВ уникальный проект?No i?В 20 минутаВ езды от центра Мер…
$224,892
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Willa 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Willa 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa dla dwóch właścicieli / kamienica 3 + 1Mersin, YenishehirPowierzchnia gruntów 1500 m2P…
$234,386
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
$17,38M
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinWille 4 + 1Kompleks oddany, przeszukany odebranyWilla posiada …
$834,642
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Willa 1 pokój w Erdemli, Turcja
Willa 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 150 m²
$219,066
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Willa 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Willa 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Вилла с мебелью, Томюк, Мерсин. Подходит для получения ВНЖ. 1 этаж - кухня-салон, терр…
$155,055
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Willa 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Willa 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
КАРГЫДЖАК ВИЛЛА № 6 НА ОЛИВКОВОМ ХОЛМЕ. 3 КОМНАТЫ, 1 ХОЛЛ, 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ, 2 БАЛКОНА бо…
$400,405
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Willa 3 pokoi w Silifke, Turcja
Willa 3 pokoi
Silifke, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
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Willa 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Willa 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
$171,096
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Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

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