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Wille na sprzedaż w Cankaya, Turcja

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4 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Wille z Systemem Smart Home w Kompleksie w Çayyolu, Ankara Ankara, stolica Turcji, jest jedn…
$1,90M
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowa Willa z Dużym Ogrodem w Ankarze Çayyolu Çankaya jest jedną z największych dzielnic w…
$574,094
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille w Prestiżowej Lokalizacji w Alacaatlı, Çankaya, Ankara Stolica Turcji, Ankar…
$626,179
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 540 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Domy w Prestiżowej Dzielnicy w Çankaya w Ankarze Jako stolica Turcji, Ankara wyróż…
$626,179
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