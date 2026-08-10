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Wille na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
Kas
51
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724 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z własnym basenem w chronionym kompleksie z widokiem na morzeKargyjak District - Jasmi…
$346,725
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Agencja
Alanya-home
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 5 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprze…
$529,885
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Agencja
Alanya-home
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Willa w Ishakli, Turcja
Willa
Ishakli, Turcja
$195,382
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
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Agencja
Alanya-home
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa o powierzchni 410 m2 z premium wykończenia z miasta Alanya i 650 metrów od wybrzeża.Ko…
$805,388
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Dom z 5 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Przestronnym Ogrodem w Belek Belek, jedna z najpopu…
$641,441
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Wille przyrodnicze
$1,48M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze i Potencjałem Inwestycyjnym na Półwyspie Çukurbağ w Kaş…
$1,11M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 2/2
$14,53M
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
CenaVilla, 3 + 1
$362,466
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Wolnostojące Wille z Systemem Inteligentnego Domu w Otoczeniu Natury w Alanyi Bektaş Wolnost…
$2,76M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Nadaje się do obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt.Umeblowana willa z czterema sypi…
$577,364
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Willa 7 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 7 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/2
Cechy obszaru:Nasza willa w Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, znajduje się w wyjątkowym miejsc…
$554,396
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1, 220m ², €245,000Zanurz się w szczycie luksusu mieszkając z t…
$281,918
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1, 324m ², €650.000Położony w spokojnej dzielnicy Tepe Alanya, …
$747,945
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/3
Wille z Bogatymi Udogodnieniami w Kaş Kalkan Kalkan to piękna dzielnica położona w zachodnie…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Wideo z willi zostanie wysłane na życzenie!Luksusowe urządzone kamienica 3 + 1 z widokiem na…
$300,607
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe Wille z Widokiem na Góry na Sprzedaż w Kemer Położona w Kemer, jednym z najpopula…
$762,036
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Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 208 m²
White Stone Villas 2
$829,079
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Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Życie w luksusie
$869,663
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 555 m²
Wille z Komfortowymi Przestrzeniami Mieszkalnymi w Alanyi Bektas Wille znajdują się w dzieln…
$2,03M
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Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
Wisteria Villas
$960,000
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Villa wideo dostępne na życzenie!Luksusowe urządzone 3 + 1 kamienica z widokiem na morze w k…
$300,607
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Ogrodem Zimowym i Prywatnym Basenem w Döşemealtı, Antalya Döşemealtı to…
$2,31M
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Kemer Antalya Kemer to jedno z…
$1,04M
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Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 274 m²
$985,618
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

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