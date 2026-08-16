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Wille na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
15
Eskisehir
7
Cankaya
4
Golbasi
10
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31 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$25,58M
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Willa 9 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 9 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 615 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,84M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 525 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,47M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 515 m²
Nowe Wille z 7 Sypialniami w Luksusowej Inwestycji w Ankara Gölbaşı Ankara, stolica Turcji, …
$1,47M
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Willa 5 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille w Kompleksie z Basenem w Ankarze Gölbaşı Wille znajdują się w Gölbaşı, dosko…
$482,360
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Wille z Systemem Smart Home w Kompleksie w Çayyolu, Ankara Ankara, stolica Turcji, jest jedn…
$1,91M
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TekceTekce
Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 540 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Domy w Prestiżowej Dzielnicy w Çankaya w Ankarze Jako stolica Turcji, Ankara wyróż…
$628,109
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Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 2/2
$6,69M
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Willa 6 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Willa 6 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Co masz: Przestronne * trzypiętrowa willa 5 + 1 * z basenem, otwartym parkingiem i ogrodem. …
$813,069
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywne Willi w Prestiżowej Lokalizacji w Strzeżonym Kompleksie w İncek, Ankara Gölbaşı …
$1,89M
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowa Willa z Dużym Ogrodem w Ankarze Çayyolu Çankaya jest jedną z największych dzielnic w…
$576,056
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Willa 4 pokoi w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 4 pokoi
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
$10,46M
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Willa 6 pokojów w Keskin Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Keskin Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/3
$14,53M
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Willa 7 pokojów w Odunpazari, Turcja
Willa 7 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
$8,08M
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Willa 6 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Willa 6 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 379 m²
Piętro 1/2
Co dostajesz: Przedstawiamy Państwu nowy projekt willi, zaprojektowany z maksymalną dbałości…
$514,594
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe, Wolnostojące Wille w Kompleksie Niedaleko Uniwersytetu TED w Gölbaşı, Ankara Jako stol…
$1,26M
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Willa 3 pokoi w Sincan, Turcja
Willa 3 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe Wille Wolnostojące w Strzeżonym Kompleksie w Ankarze Sincan Luksusowe wille znajdu…
$115,095
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Willa 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
$5,09M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Jezioro w Prestiżowym Kompleksie w Gölbaşı w Ankarze Wolnostoj…
$1,60M
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Willa w Kadriye, Turcja
Willa
Kadriye, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Odkryj wysokiej jakości hotel concept wille w samym sercu Kadriye, Antalya - obszar znany ze…
$877,626
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille w Prestiżowej Lokalizacji w Alacaatlı, Çankaya, Ankara Stolica Turcji, Ankar…
$628,109
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Willa 7 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 7 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2/3
$8,72M
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Willa 7 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 7 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,15M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille o Nowoczesnym Designie Architektonicznym w İncek, Ankara İncek to dzielnica …
$1,57M
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Willa 9 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 9 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Wille o Nowoczesnej Architekturze w İncek Ankara İncek to spokojna dzielnica poło…
$1,09M
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Willa 6 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Willa 6 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: Wille 5 + 1 z panoramicznym widokiem w górach Tepe…
$1,08M
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Willa 6 pokojów w Demirtas Koyu, Turcja
Willa 6 pokojów
Demirtas Koyu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co dostajesz: Kompleks 5 willi 5 + 1 i 6 + 1 w przytulnej …
$968,102
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Willa 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Willa 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/8
Co dostajesz: Projekt willi to połączenie nowoczesnego designu, odosobnionej atmosfery i pan…
$490,867
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Willa 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Willa 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa została niedawno odnowiona, znajduje się 500 metrów od Land Of Legends i posiada wspól…
$222,663
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Willa 5 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Willa 5 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Ta wspaniała 4 + 1 willa z prywatnym obszarem i nowoczesnym …
$1,26M
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Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

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