Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Manavgat
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Manavgat, Turcja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Manavgat, Turcja
Willa 6 pokojów
Manavgat, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Ogrzewaniem Podłogowym w Centralnej Lokalizacji w Side, Manav…
$832,397
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Manavgat, Turcja
Willa 4 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowa Willa z 3 Sypialniami, w Odległości Spaceru od Morza w Manavgat, Antalya Położo…
$527,185
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się