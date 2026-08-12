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Wille z basenem na sprzedaż w Turcja

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93
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131
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34
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58 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
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Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Luksusowe wille w górach Oba, Alanya. Na budowie: Budowa …
$649,217
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Życie nad wodą to marzenie, które może stać się rzeczywistością.W centrum Fethiye, zaledwie …
$550,000
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Agencja
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Co masz: Luksusowa willa 5 + 2 w okolicy Bektash z pięknym widokiem na morze i s…
$1,81M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 455 m²
Piętro 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/7
Co otrzymasz: Ready- wykonane luksusowe willi 3 + 1 w Tepe obszarze. Na budowie: Budowa te…
$3,74M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 3
Jeśli marzysz o posiadaniu własnego domu nad Morzem Śródziemnym, gdzie każdy dzień zaczyna s…
$558,802
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
SOLA UPOWAŻNIONEJ PRZEZ YILTAÜ HOMES REAL ESTATETa ekskluzywna willa jest częścią ograniczon…
Cena na zgłoszenie
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Homes Gayrimenkul
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille z prywatnym basenem w prestiżowej dzielnicy Güzelbaţa, MuratpaşaElegancka a…
$743,164
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium 200 metrów …
$756,395
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Korzyści z projektu:Prywatny basen Prywatna plaża Widok na morze Wspólne baseny ze zjeżdżaln…
$730,519
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Willa 5 pokojów w Faralya, Turcja
Willa 5 pokojów
Faralya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nad morzem willa w Faralya - miejsce, gdzie natura staje się częścią twojego życiaSą miejsca…
$680,000
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Wille w okolicy Payallar z możli…
$1,72M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 512 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt dwóch luksusowych w…
$2,88M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy nowy projekt inwestycyjny dotyczący obywatelstwa w Döşemealti.Döşemealti to dz…
$372,000
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Co dostajesz: przestronna willa 3 + 1 o powierzchni 180 m2, w pełni umeblowany dom, prywatny…
$490,275
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
VAT
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 626 m²
Piętro 1
$1,50M
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem w Kemer - gotowa do pobytuWyobraź sobie poranki z widok…
$411,598
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: Wille 4 + 1 z panoramicznym widokiem w górach Tepe…
$2,20M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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Parametry nieruchomości w Turcja

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