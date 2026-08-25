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Wille na sprzedaż w Yalova, Turcja

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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Willa 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 375 m²
Piętro 1/3
Willa Trzypiętrowa z Prywatnym Basenem i Windą w Yalova Kadıköy Trzypiętrowa willa znajduje …
$678 580
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Willa 6 pokojów w , Turcja
Willa 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Akköy, Yalova Yalova, dz…
$406 263
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Willa w Marmara Region, Turcja
Willa
Marmara Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Инфаструктура Вилл : 2 Виллы расположенные в Ялове/Термал. - Количество этажей: 3 - 435 к…
$514 802
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Parametry nieruchomości w Yalova, Turcja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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