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Wille w górach na sprzedaż w Turcja

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211 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Willa 6 pokojów w Narlidere, Turcja
Willa 6 pokojów
Narlidere, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 570 m²
Piętro 1/3
Willa z Dużym Ogrodem i Basenem w Kompleksie w Narlıdere, Izmir Narlıdere to nadmorska dziel…
$1,78M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywne Wille z Basenem w Otoczeniu Natury w Muğla Fethiye Yeşilüzümlü, jedna z cichych …
$558,002
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Wolnostojące Wille Zlokalizowane Zaledwie 300 m od Morza w Alanya Konaklı Konaklı, dzielnica…
$764,959
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Willa 6 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 6 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/2
Willa z Basenem Blisko Plaży i Morza w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Çeşme w I…
$1,52M
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
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Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Luksusowe wille w górach Oba, Alanya. Na budowie: Budowa …
$649,217
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 350 m²
Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Miasto i Morze, z Luksusowymi Udogodnieniami w Alanyi Regi…
$1,77M
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Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Przestronne Wolnostojące Wille z Tarasami w Otoczeniu Natury w Kuşadası Kuşadası położone w …
$586,549
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 391 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze, Basenami i Tarasami w Kuşadası Kuşadası to ważny reg…
$879,823
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Willa 10 pokojów w Serik, Turcja
Willa 10 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Willa z 9 Sypialniami i Prywatnym Ogrodem w Pobliżu Pól Golfowych w Kadriye Seri…
$1,55M
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Wille z Basenem Położone Blisko Plaży i Udogodnień w Davutlar, Kuşadası Te stylow…
$355,624
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 419 m²
Liczba kondygnacji 3
Otoczone Naturą, Trzypiętrowe Wille z Widokiem na Morze w Alanyi Wolnostojące wille położone…
$1,25M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Widokiem na Morze i Miasto w Alanyi Kargıcak Alanya, jedna z najpopularniejszych dz…
$1,85M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Wolnostojące Pokryte Kamieniem w Spokojnej Okolicy w Bodrum Kadıkalesi Domy wolnostoją…
$565,766
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Prywatnymi Basenami w Centralnej Lokalizacji w Muğli – Fethiye Ölüdeniz Fe…
$670,836
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye to j…
$1,05M
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem na Sprzedaż z w Belek w Antalyi Belek, jedna z najbardziej pres…
$398,345
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 3 Sypialniami oraz Prywatnym Basenem w Strzeżonym Kompleksie w Kalkan, Antalya Kalka…
$419,128
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe Wille z Widokiem na Góry na Sprzedaż w Kemer Położona w Kemer, jednym z najpopula…
$762,036
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Willa 7 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 7 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Luksusowa, Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami w Kemer, Antalya Willa znajduje się w Kemer, j…
$1,92M
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Willa 4 pokoi w Turcja
Willa 4 pokoi
Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 3
Located in the heart of nature in the Kemer region of Antalya, the villa complex enjoys a un…
$130,879
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Willa 8 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 8 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Indywidualnie Zaprojektowana Willa z Widokiem na Miasto, Zamek i Morze w Alany…
$1,67M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Jednopoziomowa Willa z 3 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Strefie Hotelowej Fethiye Willa zn…
$1,55M
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Kompleksie w Gümüştepe, Nilüfer Dzielnica Gümüştepe, położona w dystryk…
$753,969
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Stylowe Wille z Basenami i Ogrodami w Davutlar, Kuşadası Te eleganckie wille znajdują się w …
$367,170
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe, Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kargıcak Alanya Alanya jest jedn…
$1,04M
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Parametry nieruchomości w Turcja

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