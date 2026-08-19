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Wille na sprzedaż w Urla, Turcja

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10 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/3
Willa Wolnostojąca z Basenem i Ogrodem w Kompleksie w Izmirze, Urla Urla wyróżnia się jako j…
$1,90M
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Willa 8 pokojów w Urla, Turcja
Willa 8 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 477 m²
Piętro 1/1
Przestronne Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, jedna z n…
$4,00M
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Willa 5 pokojów w Urla, Turcja
Willa 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/1
Domy z Basenem i Ogrodem Zaprojektowane na Zamówienie w Urla w Izmirze Urla, położona w jedn…
$1,15M
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Willa 5 pokojów w Urla, Turcja
Willa 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/3
Nowa Willa z Widokiem na Morze, Blisko Morza i Plaży w Izmirze Urla Willa z widokiem na morz…
$999,567
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Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 687 m²
Piętro 1/2
Przestronne Wille z Basenami i Ogrodami w Izmirze – Urla Kekliktepe Położone w jednej z cich…
$3,49M
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Willa 7 pokojów w Urla, Turcja
Willa 7 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Piętro 1/1
Przestronne Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, jedna z n…
$3,00M
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Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 687 m²
Piętro 1/1
Przestronna Willa z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Urla w Izmirze Urla, jedna z najspokojniej…
$4,89M
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Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piętro 1/1
Przestronne Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, jedna z n…
$2,60M
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Willa 8 pokojów w Urla, Turcja
Willa 8 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/2
Odnowiona Willa z Tarasem i Balkonem w Pobliżu Plaży w Izmirze, Urla Willa znajduje się w Ur…
$635,877
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Willa 7 pokojów w Urla, Turcja
Willa 7 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Duże wille w kompleksie mieszkaniowym z rozwiniętą infrastrukturą, blisko Morza Egejskiego, …
$2,44M
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