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Wille na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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751 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 5 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprze…
$529,885
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Alanya-home
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Willa w Ishakli, Turcja
Willa
Ishakli, Turcja
$195,382
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 z prywatnym basenem na sprzedaż w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprzedaż przestro…
$496,488
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Agencja
Alanya-home
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 + 1 na sprzedaż w Alanya, KargydzhakOferujemy na sprzedaż przestronną willę dwupozio…
$369,480
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Agencja
Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
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Agencja
Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z własnym basenem w chronionym kompleksie z widokiem na morzeKargyjak District - Jasmi…
$346,725
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Agencja
Alanya-home
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Willa 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
$25,58M
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowane Wille z Widokiem na Morze na Sprzedaż na Półwyspie Çukurbağ w Kaş Półwysep Çukurb…
$655,589
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Willa 1 pokój w Erdemli, Turcja
Willa 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 150 m²
$219,066
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 155m ², €285,000Położony w spokojnej i malowniczej okolicy …
$327,945
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Umeblowana willa z czterema sypialniami, basenem i widokiem na morze, położona w dzielnicy K…
$496,883
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Willa 3 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 2 + 1Piętro: 1,, 150m ², €318000Odkryj uosobienie luksusowego życia w spokoj…
$365,918
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Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Wille z Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kompleksie w Kepez Wille znajduj…
$2,32M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Domy z Widokiem na Morze i Systemem Inteligentnego Domu w Alanyi, Antalya Eleganckie, wolnos…
$5,00M
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Willa w Kargicak, Turcja
Willa
Kargicak, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Alanya Nowoczesne wille
$1,48M
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Willa 5 pokojów w Oba, Turcja
Willa 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
4 oddzielne wille z prywatnym basenemNadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiegoOferujem…
$628,564
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Agencja
Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1, 220m ², €245,000Zanurz się w szczycie luksusu mieszkając z t…
$281,918
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Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy format willi 5 + 1 jest idealnym połączeniem luksusu, prywatności i funkcjonaln…
$699,000
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Willa w Alanya, Turcja
Willa
Alanya, Turcja
$1,60M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 7
Powierzchnia 326 m²
Nowoczesne luksusowe wille w jednym z najbardziej popularnych obszarów Antalya - połączenie …
$1,45M
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Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 434 m²
Morskie wille
$2,20M
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z 5 Sypialniami, Prywatnymi Basenami i Windami w Güzelbağ, Antalya Te wille znajdują s…
$1,44M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Wolnostojące Wille Zlokalizowane Zaledwie 300 m od Morza w Alanya Konaklı Konaklı, dzielnica…
$764,959
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenVilla, 4 + 2Floor: 1, 170m ², €285,000Położony w malowniczej dzielnicy Kargıcak, Al…
$327,945
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Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Sun Villas
$2,84M
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Willa 7 pokojów w Kestel, Turcja
Willa 7 pokojów
Kestel, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 4
Lista cenWilla, 5 + 2Piętro: 1,, 280m ², €525,000Zapraszamy do niezwykłej okazji do posiadan…
$604,109
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1, 200 m ², €290.000 Wejdź w świat elegancji i spokoju z tą osz…
$333,698
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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