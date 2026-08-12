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Mieszkania w górach na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
665
Fatih
684
Beylikduzu
484
Eyupsultan
267
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82 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 10/13
Mieszkanie z 2 Sypialniami na Sprzedaż w Kompleksie z Parkingiem w Osmangazi, Bursa Mieszkan…
$105,173
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$74,473
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy w Kompleksie 200 m od Wybrzeża w Kartal Kartal, nadm…
$565,494
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$136,246
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Mieszkanie 2 pokoi w Hasanbaba caddesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Hasanbaba caddesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/4
Nowy Apartament w Kompleksie Cennet Yalova z Udogodnieniami w Çınarcık Yalova, jedno z ważni…
$61,166
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Mieszkanie 3 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$117,715
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$73,319
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$140,796
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Mieszkanie 3 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$105,173
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty w Kompleksie w Centrum Yalovy Yalova to jedno z najczęściej wybieran…
$144,259
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$90,061
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$203,214
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/5
Przestronne Mieszkania z Niezrównanym Widokiem na Przyrodę w Çınarcık Yalova Mieszkania znaj…
$131,163
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Mieszkanie 5 pokojów w Kartal, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kartal, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy w Kompleksie 200 m od Wybrzeża w Kartal Kartal, nadm…
$1,25M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy w Kompleksie 200 m od Wybrzeża w Kartal Kartal, nadm…
$890,942
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Mieszkanie 2 pokoi w Armutlu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Armutlu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Mieszkania z 1 Sypialnią i Bogatą Infrastrukturą w Armutlu, Yalova Yalova to piękne miasto p…
$52,587
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
Apartamenty 1-Pokojowe w Przystępnych Cenach w Bursie Nilüfer Osiedle Kayapa w Nilüfer w Bur…
$73,319
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Mieszkanie 4 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Apartamenty w Projekcie Blisko Przystanków Transportu Publicznego w Acıbadem Üsküdar Apartam…
$1,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$116,740
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/4
Dwupoziomowe Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Teşvikiye, Yalova Yalova to miejscowość o korzyst…
$111,368
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
1-Pokojowe Apartamenty Blisko Uniwersytetu w Yalova Yalova to jedno z popularniejszych miast…
$78,514
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Mieszkanie 3 pokoi w Armutlu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Armutlu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Mieszkania w Pobliżu Udogodnień w Armutlu, Yalova Yalova, dzięki bliskości dużych miast, dog…
$94,634
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Mieszkanie 4 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$538,950
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Mieszkanie 3 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$400,462
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Inwestycyjne z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Apartamenty znajdują się…
$141,002
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$73,319
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Mieszkanie 1 pokój w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$62,927
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Mieszkanie 3 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/4
Luksusowe Apartamenty w Eleganckim Kompleksie w Yalova Termal Yalova ma strategiczną zlokali…
$150,248
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Mieszkanie 3 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Apartamenty w Projekcie Blisko Przystanków Transportu Publicznego w Acıbadem Üsküdar Apartam…
$888,633
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Typy nieruchomości w Marmara Region.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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