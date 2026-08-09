Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kocaeli
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kocaeli, Turcja

;
Izmit
9
Basiskele
8
Kartepe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
28 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$284,073
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$183,430
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5/5
$4,360
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Spokojnej Lokalizacji z Udogodnieniami Społecznymi w Kartepe Apartamenty znajd…
$479,784
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 134 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$411,912
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basiskele, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$236,780
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
Piętro 5/5
$14,53M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Darica, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Darica, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Doświadcz wyrafinowanego życia miejskiego z elegancką przestrzenią lobby, starannie zaprojek…
$231,162
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w I…
$91,985
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3/3
$6,80M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w I…
$84,370
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$202,319
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Izmit, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Izmit, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$441,633
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$355,664
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowa rezydencja z basenami i pięknymi terenami zielonymi, Kocaeli, Turcja Rezydencja o…
$217,562
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basiskele, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy, niski budynek mieszkalny z basenami, terenami zielonymi i placami zabaw dla dzieci, Ko…
$170,780
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4
$55,425
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
Zostaw prośbę
Condo 6 pokojów w Marmara Region, Turcja
Condo 6 pokojów
Marmara Region, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowa rezydencja z basenami, strefami rozrywki i boiskami sportowymi, Kocaeli, Turcja Rezyde…
$186,494
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kartepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 6
Prestiżowa rezydencja z basenami, strefami wypoczynkowymi i całodobową ochroną, Kocaeli, Tur…
$332,066
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowa rezydencja z basenami i terenami zielonymi w pobliżu centrów handlowych i autostrad, Ko…
$148,478
Zostaw prośbę
Mieszkanie 9 pokojów w Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 9 pokojów
Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey …
$2,22M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Kasikci Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kasikci Mahallesi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey We o…
$816,443
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Akpinar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akpinar Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kasikci Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kasikci Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z basenami i placami zabaw dla dzieci w pobliżu centrum miasta, Kocaeli, Turcja …
$269,426
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Kocaeli.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kocaeli, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się