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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
665
Fatih
684
Beylikduzu
484
Eyupsultan
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16 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 18
Rezydencja z malowniczym widokiem, basenami i strefami wypoczynkowymi, Stambuł, Turcja Ofer…
$479,669
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowa rezydencja z basenem i strefą spa w pobliżu stacji metra i autostrady, Stambuł, Turcja …
$438,332
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Mieszkanie 4 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowoczesna rezydencja w pobliżu jeziora, w prestiżowej okolicy, Stambuł, Turcja Rezydencja …
$517,640
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Mieszkanie 5 pokojów w Kasikci Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kasikci Mahallesi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey We o…
$816,443
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Mieszkanie 4 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowa rezydencja z widokiem na morze w pobliżu centrum Stambułu, Turcja Oferujemy apartament…
$364,848
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Mieszkanie 3 pokoi w Buyukcekmece, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nasze biuro Avrupakent A.Ş To, co wyróżnia nas jako właścicieli gruntów, to fakt, że nasz…
$205,000
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 172 m²
Piętro 2
Your Dream Home Awaits: Bizim Evler    Ready to move  you can obtain Turkish citi…
$359,652
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 10
Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey The project consis…
$439,520
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Mieszkanie 2 pokoi w Buyukcekmece, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Nasze biuro Avrupakent A.Ş To, co wyróżnia nas jako właścicieli gruntów, to fakt, że nasz…
$150,000
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Mieszkanie 6 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 476 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks willi z basenami i widokiem panoramicznym, Stambuł, Turcja Oferujemy wille z dużym…
$1,73M
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Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GWARANCJA RZĄDOWA LOKALIZACJA ▪Beylikdüzü - gürpınar INFO O PR…
$180,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GWARANCJA RZĄDOWA LOKALIZACJA ▪Beylikdüzü - gürpınar INFO O PR…
$190,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 43
Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turke…
$626,874
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, …
$420,957
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Mieszkanie 1 pokój w Buyukcekmece, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Buyukcekmece, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z tarasami w rezydencji z basenami, w prestiżowej okolicy, Stambuł, Turcja Ofer…
$410,872
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Typy nieruchomości w Marmara Region.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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