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Mieszkania na sprzedaż w Sancaktepe, Turcja

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3 pokojowe
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8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sancaktepe, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Malowniczym Kompleksie Blisko Metra w Sancaktepe, Stambuł Sancaktep…
$360,594
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Mieszkanie 1 pokój w Sancaktepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Sancaktepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Projekt znajduje się w samym centrum Sancaktepe, po azjatyckiej stronie Stambułu.Projekt zbu…
$390,000
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Sancaktepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Malowniczym Kompleksie Blisko Metra w Sancaktepe, Stambuł Sancaktep…
$505,219
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Mieszkanie 2 pokoi w Sancaktepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Malowniczym Kompleksie Blisko Metra w Sancaktepe, Stambuł Sancaktep…
$263,592
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Mieszkanie 1 pokój w Sancaktepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Sancaktepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
The complex is located in the area of ​​the Sanjaktepa. The project is built on an area of…
$273,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Pasakoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Pasakoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 12
Kompleks mieszkaniowy z basenem i centrum fitness, obok lasu Aydos, Sanjaktepe, Stambuł, Tur…
$534,599
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