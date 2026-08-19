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Mieszkania na sprzedaż w Bahcelievler, Turcja

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25 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 106 m²
Srebro sztywne
$610,000
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Mieszkanie 1 pokój w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bahcelievler, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Srebro sztywne
$585,000
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 17
Lista cenApartament, 2 + 1, 133m ², €221,848Apartament, 3 + 1, 144m ², €232,287Apartament, 4…
$255,452
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bahcelievler, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Srebro sztywne
$560,000
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Mieszkanie 1 pokój w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bahcelievler, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Wieża Syren
$289,000
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Mieszkanie 1 pokój w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bahcelievler, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Wieża Syren
$312,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Wieża Syren
$437,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/18
Umeblowany Apartament z 1 Sypialnią w Pobliżu Stacji Metra w Bağcılar w Stambule Mieszkanie …
$149,092
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Mieszkanie 5 pokojów w Ordu Caddesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ordu Caddesi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Dla inwestorów: Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocz…
$450,000
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Mieszkanie 1 pokój w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Unikalny projekt z koncepcją luksusu. Projekt znajduje się w regionie Basin Express, który …
$211,591
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Mieszkanie 4 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 13/16
3.5 + 1 LUKSYMALNY APARTAMENT REZYDENCYJNY W NEF BAHÉ EVLER COMPLEX. Sprzedajemy nasze specj…
$600,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
profitable commercial real estate in Istanbul This multi -purpose complex is located in th…
$415,667
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 12
New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city cent…
$587,365
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 9 281 m²
Piętro 2/18
Move- In Ready: Ten projekt mieszkaniowy jest gotowy do obsadzenia, z jednostkami, które zos…
$285,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
W przeciwieństwie do życia w mieście, które utknęło między budynkami, twój dom w Nef Bahçeli…
$216,971
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 10/17
This multi-purpose compound is established at the heart of the valuable business life hubs a…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$228,877
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Mieszkanie 4 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowa rezydencja z basenami, hotelem i galerią handlową, Stambuł, Turcja Rezydencja oferuje …
$892,867
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Mieszkanie 3 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/12
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Bahçelievler w europejskiej części Stambułu. W pob…
$480,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
The elite complex is implemented with layouts (2+1) and (3+1) VIP quarters equipped with bal…
$415,835
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 9
$618,327
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Mieszkanie 4 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 3/11
Elite low -rise building in the center of Istanbul The apartment is located between two …
$813,000
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Mieszkanie 1 pokój w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bahcelievler, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
$309,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, …
$420,957
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Mieszkanie 3 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowa rezydencja z basenami i centrum spa, dzielnica Bahçelievler, Stambuł, TurcjaOferuj…
$558,370
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