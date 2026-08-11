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Mieszkania na sprzedaż w Umraniye, Turcja

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89 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Reyhan Sokagi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Reyhan Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/9
$9,18M
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
$307,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Senol Gunes Bulvari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Senol Gunes Bulvari, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
RRRR Breeze
$605,000
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
SinpaşFinance City
$530,000
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 422 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Umraniye, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 460 m²
Westward Residences
$2,78M
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Mieszkanie 2 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 22
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie Blisko Metra w Stambule Apartamenty znajdują się w dziel…
$421,979
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Mieszkanie 2 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 13 000 m2, kompleks składa się z 6 bloków mieszkalnych, …
$350,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Umraniye, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Westward Residences
$618,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Hamza Yerlikaya Bulvari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Hamza Yerlikaya Bulvari, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
W Projekcie, Ekmeköy, znajdziesz duże i funkcjonalne kuchnie o powierzchni 13 m2 w apartamen…
$455,000
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Uruchom!Akceptujemy rezerwacje!Zarezerwuj mieszkanie w cenach początkowych przed oficjalną s…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 21
Avrupa Residence Oryapark, od czołowego dewelopera Stambułu Artaşnşaat Group, oferuje nowocz…
$340,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 12
Eleganckie Apartamenty z Przestronnymi Ogrodami w Stambule Ümraniye Apartamenty zlokalizowan…
$545,682
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Położony w szybko rozwijającej się dzielnicy Ümraniye w Stambule, te nowoczesne apartamenty …
$471,142
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Mieszkanie 3 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 16
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Centrum Finansowego Apartamenty inwestycyjne zl…
$331,803
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Położony w jednej z najpiękniejszych dzielnic Stambułu, Mimaroba i tylko 400 metrów od mesme…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 12
Inwestycyjne Apartamenty w Pobliżu Stacji Metra w Ümraniye, Stambuł Ümraniye, położone po az…
$401,045
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Umraniye, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
SinpaşFinance City
$1,13M
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Mieszkanie 3 pokoi w Hamza Yerlikaya Bulvari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Hamza Yerlikaya Bulvari, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
W Projekcie, Ekmeköy, znajdziesz duże i funkcjonalne kuchnie o powierzchni 13 m2 w apartamen…
$520,000
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Mieszkanie 1 pokój w Senol Gunes Bulvari, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Senol Gunes Bulvari, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
RRRR Breeze
$300,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Umraniye, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 422 m²
Westward Residences
$2,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 12
Inwestycyjne Apartamenty w Pobliżu Stacji Metra w Ümraniye, Stambuł Ümraniye, położone po az…
$300,495
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Umraniye, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
SinpaşFinance City
$693,000
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Mieszkanie 1 pokój w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Umraniye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 31
Avrupa Residence Oryapark, od czołowego dewelopera Stambułu Artaşnşaat Group, oferuje nowocz…
$456,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 31
Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Stacji Metra w Dzielnicy Ümraniye w Stambule Położona w an…
$445,101
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