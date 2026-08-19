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Mieszkania na sprzedaż w Tuzla, Turcja

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23 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Czy nie chciałbyś zająć swojego miejsca w najbardziej eleganckim i wyjątkowym regionie Stamb…
$214,000
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Taras Dust Tower wznosi się w Kartal, najbardziej elitarnej lokalizacji Anatolian Side, z og…
$1,24M
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Tarasowa Wieża Pyłu wznosi się w Kartal, najbardziej elitarnej lokalizacji Anatolian Side, z…
$545,000
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 312 m²
Tarasowa Wieża Pyłu wznosi się w Kartal, najbardziej elitarnej lokalizacji Anatolian Side, z…
$780,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Zawsze utrzymując spokój swojej rodziny w centrum uwagi, bezpieczne i niedrogie życie w serc…
$341,156
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 144 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 45
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Hastane Sokagi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Hastane Sokagi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 3/3
$16,86M
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Mieszkanie w 10 Cadde, Turcja
Mieszkanie
10 Cadde, Turcja
Powierzchnia 335 m²
$8,43M
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Zawsze utrzymując spokój swojej rodziny w centrum uwagi, bezpieczne i niedrogie życie w serc…
$294,624
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Zawsze utrzymując spokój swojej rodziny w centrum uwagi, bezpieczne i niedrogie życie w serc…
$504,219
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 55
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Czy nie chciałbyś zająć swojego miejsca w najbardziej eleganckim i wyjątkowym regionie Stamb…
$340,000
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tuzla, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Projekt znajduje się w samym sercu Istambułu, na drodze E5, 950 metrów od Squağlayan Courtho…
$171,049
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuzla, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Exclusive apartments with a magnificent view of the marina In the magnificent blocks of th…
$300,000
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Pokój 3 pokoi w Tuzla, Turcja
Pokój 3 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Prezentujemy najpiękniejszy projekt - VEMA TUZLA (…
$184,000
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Pokój 2 pokoi w Tuzla, Turcja
Pokój 2 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Prezentujemy najpiękniejszy projekt - VEMA TUZLA (…
$128,000
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Pokój 4 pokoi w Tuzla, Turcja
Pokój 4 pokoi
Tuzla, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Przedstawiamy Ci najpiękniejszy projekt - VEMA TUZ…
$572,000
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