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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
24
Kucukcekmece
5
Beyoglu
3
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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24 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Dwupoziomowy apartament w obszarze turystycznym w Stambule w ramach inwestycjiTaksim Street …
$145,130
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/28
$283,707
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Gungoren, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Gungoren, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 16
$180,345
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TekceTekce
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$609,644
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$267,413
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Silivri, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Silivri, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 14
$180,000
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 9
$618,327
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 18/4
$463,949
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/19
$241,409
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Uskudar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 490 m²
Koşuyolu Koru EvleriOpis projektuNadaje się do obywatelstwaAkt własności jest gotowyGotowy d…
$2,45M
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 10
$905,147
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3/26
$273,460
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3/14
$231,222
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Zeytinburnu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
$2,20M
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 14
$492,172
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Kagithane, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Kagithane, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
$430,651
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Sariyer, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor
$3,59M
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/16
$366,779
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Catalca, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Catalca, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1/5
$197,058
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4/18
$463,949
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Apartamenty wielopoziomowe w Basaksehir, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe
Basaksehir, Turcja
$290,000
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 14
$489,096
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sariyer, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
W Stambule, który znajduje się w Złotym Rogu, gdzie historia wciąż pozostaje. Projekt ma na …
$647,612
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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