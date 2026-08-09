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Mieszkania na sprzedaż w Nilufer, Turcja

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29 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$137,284
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/3
1-, 2- i 3-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie w Bursa Nilüfer Apartamenty znajdują się w dzie…
$94,772
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Mieszkanie 4 pokoi w Gecgelen Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gecgelen Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 4/5
$5,47M
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Przestronnymi Tarasami w Prestiżowym Kompleksie w Bursie Balat to znana dzieln…
$342,102
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
W Pełni Umeblowane, Nowe 2-Pokojowe Apartamenty w Nilüfer Görükle Apartamenty znajdują się w…
$86,708
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z Udogodnieniami Premium i Parkingiem Podziemnym w Nilüfer, Bursa Balat jest jed…
$150,294
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Mieszkanie 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/6
Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowym Projekcie w Bursa Doğanköy Doğanköy, położone w dzieln…
$463,456
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/4
Umeblowane Apartamenty Inwestycyjne z 1 Sypialnią w Bursie Nilüfer Te apartamenty znajdują s…
$83,990
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z 2 Sypialniami w Kompleksie z Basenem, Odpowiednie do Inwestycji w Bursie Dziel…
$117,887
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 113 m²
$5,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$484,259
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z 3 Sypialniami w Kompleksie z Widokiem na Przyrodę i Miasto w Bursie Region Bal…
$294,716
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$368,684
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Przestronnymi Tarasami w Prestiżowym Kompleksie w Bursie Balat to znana dzieln…
$414,914
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$251,971
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 1/10
Inteligentne mieszkania w pobliżu udogodnień w Bursa Nilüfer Mieszkania znajdują się w dziel…
$160,357
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
Apartamenty 1-Pokojowe w Przystępnych Cenach w Bursie Nilüfer Osiedle Kayapa w Nilüfer w Bur…
$73,834
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 1/10
Apartamenty z 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Nilüfer Ataevler Ataevler to jedna z dobrze…
$189,543
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 5/10
Stylowa Nieruchomość w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Bursa Nilüfer Kayapa to jeden …
$165,272
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/6
2-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Nilüfer Doğanköy Osiedle Doğank…
$305,118
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/6
Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowym Projekcie w Bursa Doğanköy Doğanköy, położone w dzieln…
$421,979
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/6
Nieruchomość Inwestycyjna z 2 Sypialniami w Bursa Nilüfer Nieruchomość znajduje się w dzieln…
$82,058
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/5
Stylowe Apartamenty Otoczone Naturą w Nilüfer, Bursa Apartamenty znajdują się w dzielnicy Ka…
$115,575
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Mieszkanie 2 pokoi w Ataturk Caddesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ataturk Caddesi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/3
$2,64M
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 6/10
Inteligentne mieszkania w pobliżu udogodnień w Bursa Nilüfer Mieszkania znajdują się w dziel…
$204,799
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$383,827
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$122,287
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Przestronnymi Tarasami w Prestiżowym Kompleksie w Bursie Balat to znana dzieln…
$156,475
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/8
Apartamenty na Sprzedaż w Bursa Nilüfer Karaman z Widokiem na Miasto i Uludağ Apartamenty na…
$164,117
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