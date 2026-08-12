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Penthouse na Sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
19
Sisli
3
Kadikoy
4
Penthouse Usuwać
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21 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Kadikoy, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kadikoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Mieszkania z Dużym Potencjałem Wynajmu Blisko Wybrzeża w Kadıköy w Stambule Mieszkania znajd…
$346,221
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Penthouse 4 pokoi w Fatih, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 7/7
Przestronna Nieruchomość z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Budynku z Windą w Dzielnicy Sul…
$220,533
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Penthouse 2 pokoi w Besiktas, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6/6
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z 1 Sypialnią oraz Tarasami w Beşiktaş, Stambuł Te elegan…
$545,875
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Penthouse 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie w Üsküdar, Stambuł Üsküdar to jedna z…
$1,88M
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Penthouse 3 pokoi w Kadikoy, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kadikoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Nowe Mieszkania w Pobliżu Stacji Kolejowej Marmaray i Plaży Moda w Kadıköy Mieszkania na spr…
$429,520
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Penthouse 7 pokojów w Uskudar, Turcja
Penthouse 7 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Apartament w Odległości Spaceru od Metra i Promu w Üsküdar Apartament na sprzedaż znajduje s…
$5,50M
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Penthouse 8 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Penthouse 8 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 260 m²
Liczba kondygnacji 17
Mieszkania z Widokiem na Morze w Luksusowym Projekcie z Prywatną Mariną w Bakırköy, Stambuł …
$16,35M
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Penthouse 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Projekcie w Stambule Beyoğlu Projekt architektury poziomej zlokalizowany jest…
$995,962
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Penthouse 2 pokoi w Kadikoy, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Kadikoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Apartamenty Inwestycyjne z Wysokimi Dochodami z Wynajmu w Stambule Apartamenty znajdują się …
$356,607
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Penthouse 7 pokojów w Esenyurt, Turcja
Penthouse 7 pokojów
Esenyurt, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty z Wysokimi Sufitami w Stambule Esenyurt Nowe apartamenty zlokalizowa…
$750,145
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Penthouse 9 pokojów w Sisli, Turcja
Penthouse 9 pokojów
Sisli, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 765 m²
Piętro 21/21
Apartamenty w Luksusowym Kompleksie w Şişli Nişantaşı Gotowe do zamieszkania apartamenty zna…
$14,34M
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Penthouse 8 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Penthouse 8 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 674 m²
Liczba kondygnacji 4
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartamenty znajd…
$4,40M
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Penthouse 6 pokojów w Sisli, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Sisli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 574 m²
Liczba kondygnacji 42
Apartamenty z Systemem Smart Home w Pobliżu Przystanków Komunikacji Publicznej w Stambule, Ş…
$6,75M
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Penthouse 3 pokoi w Kadikoy, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kadikoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Morza w Kadıköy w Stambule Apartamenty znajdują się w dzieln…
$315,061
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Penthouse 1 pokój w Sisli, Turcja
Penthouse 1 pokój
Sisli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 396 m²
Piętro 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
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Penthouse 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Penthouse w Cekmekoy, Turcja
Penthouse
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$115,087
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Penthouse 2 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w przytulnym, stylowym kompleksie mieszkaln…
$172,478
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Penthouse 2 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w stylowym kompleksie 3 minuty od morza w e…
$172,478
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Penthouse 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 6/6
$73,735
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Penthouse w Eyupsultan, Turcja
Penthouse
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$80,526
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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