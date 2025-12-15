Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Edremit, Turcja

67 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w 3085 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
3085 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/4
$6,81M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w 2018 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
2018 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/3
$6,34M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
$3,93M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
$3,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 604 m²
$9,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w 3040 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
3040 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
$4,40M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
$5,93M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sair Basaran Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sair Basaran Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/3
$6,63M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w 2019 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
2019 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3/4
$5,86M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Izmir Canakkale Yolu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Izmir Canakkale Yolu, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/4
$11,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Cumhuriyet Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cumhuriyet Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/4
$3,81M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/2
$5,40M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Akdeniz Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akdeniz Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/4
$4,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w 1068 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
1068 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$5,57M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w 118 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
118 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
$4,96M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/4
$6,87M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/4
$6,28M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w 3060 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
3060 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
$4,58M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w 3071 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
3071 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
$5,81M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/7
$4,58M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/3
$2,64M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 6/7
$5,28M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/4
$7,92M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
$5,46M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w 303 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
303 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/4
$8,80M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
$7,63M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Inonu Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Inonu Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3/3
$11,09M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/4
$3,87M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3/7
$7,63M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/2
$5,28M
Zostaw prośbę
