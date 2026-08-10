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Mieszkania na sprzedaż w Kartepe, Turcja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Spokojnej Lokalizacji z Udogodnieniami Społecznymi w Kartepe Apartamenty znajd…
$479,784
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Mieszkanie 2 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
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Mieszkanie 5 pokojów w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kartepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 6
Prestiżowa rezydencja z basenami, strefami wypoczynkowymi i całodobową ochroną, Kocaeli, Tur…
$332,066
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowa rezydencja z basenami i terenami zielonymi w pobliżu centrów handlowych i autostrad, Ko…
$148,478
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