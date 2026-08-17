Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. İzmit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Izmit, Turcja

;
2 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Izmit, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Izmit, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$440,717
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$183,430
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w I…
$84,370
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$201,272
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w I…
$91,985
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4
$55,425
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Akpinar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akpinar Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowa rezydencja z basenami, strefami rozrywki i boiskami sportowymi, Kocaeli, Turcja Rezyde…
$186,494
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się