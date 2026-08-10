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Mieszkania na sprzedaż w Gungoren, Turcja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Gungoren, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gungoren, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Gungoren, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gungoren, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Gungoren, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gungoren, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Gungoren, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Gungoren, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 16
$180,345
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Mieszkanie 2 pokoi w Gungoren, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gungoren, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
PRAWDA <quo; USŁUGANE REZYDENCJE ” Wieża DOŚWIADCZENIA zapewnia życie w zaciszu hotelu i m…
$207,643
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Mieszkanie 3 pokoi w Gungoren, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gungoren, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
$155,856
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Mieszkanie 2 pokoi w Gungoren, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gungoren, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
G Wanda Vista Istanbul wita Cię jako jeden z nowych punktów orientacyjnych tego wspaniałego …
$310,000
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