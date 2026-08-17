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Mieszkania na sprzedaż w Ciftlikkoy, Turcja

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11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$73,319
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
Nieruchomość z Dużymi Balkonami w Yalova Çiftlikköy Yalova wyróżnia się bliskością dużych mi…
$139,846
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/4
Nieruchomość z Dużymi Balkonami w Yalova Çiftlikköy Yalova wyróżnia się bliskością dużych mi…
$157,029
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Butikowym Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Yalovie Yalova jest i…
$94,274
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Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
Nieruchomość z Dużymi Balkonami w Yalova Çiftlikköy Yalova wyróżnia się bliskością dużych mi…
$183,585
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$73,319
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$90,061
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Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 3/4
Nowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Yalova Yalova to popularne miasto w po…
$209,370
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$151,533
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Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$174,667
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Butikowym Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Yalovie Yalova jest i…
$104,685
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