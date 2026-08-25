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Mieszkania na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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104 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Parkingiem w Dzielnicy Balkan w Bursa Nilüfer Położona w dzielnic…
$158 917
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/4
Umeblowane Apartamenty Inwestycyjne z 1 Sypialnią w Bursie Nilüfer Te apartamenty znajdują s…
$83 471
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Przestronnymi Tarasami w Prestiżowym Kompleksie w Bursie Balat to znana dzieln…
$155 267
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
Apartamenty 1-Pokojowe w Przystępnych Cenach w Bursie Nilüfer Osiedle Kayapa w Nilüfer w Bur…
$72 964
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 113 m²
$5,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 5/10
Stylowa Nieruchomość w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Bursa Nilüfer Kayapa to jeden …
$164 606
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$207 895
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Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/4
$2,82M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$249 828
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$137 756
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Güzelyalı, Mudanya, Bursa Te apartamenty w dziel…
$145 928
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Güzelyalı, Mudanya, Bursa Te apartamenty w dziel…
$171 611
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Przestronnymi Tarasami w Prestiżowym Kompleksie w Bursie Balat to znana dzieln…
$409 951
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze na Sprzedaż w Mudanya, Bursa Apartame…
$137 756
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 1/10
Inteligentne mieszkania w pobliżu udogodnień w Bursa Nilüfer Mieszkania znajdują się w dziel…
$158 769
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Mieszkanie 2 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$124 914
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 10/13
Mieszkanie z 2 Sypialniami na Sprzedaż w Kompleksie z Parkingiem w Osmangazi, Bursa Mieszkan…
$103 948
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 1/10
Apartamenty z 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Nilüfer Ataevler Ataevler to jedna z dobrze…
$187 955
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z Udogodnieniami Premium i Parkingiem Podziemnym w Nilüfer, Bursa Balat jest jed…
$154 100
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$364 235
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$228 815
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Mieszkanie 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 1/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$187 955
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Mieszkanie 4 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$270 842
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$478 643
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/6
2-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Nilüfer Doğanköy Osiedle Doğank…
$302 362
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/4
2-Pokojowy Apartament z Widokiem na Morze w Prime 360 w Mudanya, Bursa Burgaz w Güzelyalı, j…
$166 941
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
W Pełni Umeblowane, Nowe 2-Pokojowe Apartamenty w Nilüfer Görükle Apartamenty znajdują się w…
$85 222
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Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/7
$9,07M
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Mieszkanie 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/6
Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowym Projekcie w Bursa Doğanköy Doğanköy, położone w dzieln…
$457 837
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/6
Nieruchomość Inwestycyjna z 2 Sypialniami w Bursa Nilüfer Nieruchomość znajduje się w dzieln…
$81 136
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Typy nieruchomości w Bursa.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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