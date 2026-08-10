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Mieszkania na sprzedaż w Sultanbeyli, Turcja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Sultanbeyli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultanbeyli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 281 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sultanbeyli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultanbeyli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Yildizhan Sokagi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yildizhan Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/7
$7,20M
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Sultanbeyli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultanbeyli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w 3 By Concept Sitesi B Blok, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
3 By Concept Sitesi B Blok, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/5
$6,92M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sultanbeyli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sultanbeyli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Projekt Cer İstanbul da globalny przykład w takich dziedzinach, jak właściwa renowacja histo…
$364,575
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Mieszkanie 4 pokoi w Sultanbeyli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sultanbeyli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 11
Rezydencja z całodobową ochroną i galerią handlową blisko stacji metra, Stambuł, Turcja Ofe…
$341,963
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