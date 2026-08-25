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Mieszkania na sprzedaż w Bagcilar, Turcja

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147 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Krytym Basenem i Parkingiem w Kompleksie w Bağcılar, Stambuł Apartamenty na sp…
$438 950
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Dzięki ponad 100-letniej historii prestiżowa dzielnica Bomonti w starym Stambule jest nowym …
$829 000
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Skyreach Mecidiyekoy Dom, Homeoffice składa się z 279 niezależnych odcinków od 73 metrów kwa…
$147 215
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Livid Prime
$187 246
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
W Bahçelievler rośnie innowacyjne życie. Inteligentne domy Privasol gwarantują bezpieczne i …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Witaliser Sense
$324 000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 197 m²
Vier Istanbul powstający w Ümraniye, nowym centrum inwestycyjnym, zapewnia wszystkie zalety …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Wyobraź sobie dom. Na brzegu błękitnego morza! Najpiękniejsza lokalizacja w Alanya.Nasz proj…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Park Ruby znajduje się w 470-letniej dzielnicy.Kurtuluşa jest 350 metrów, Osmanbey Metro Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
European Housings Yenimahalle
$829 000
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Mieszkanie 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Paladin Star
$692 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Centrum Wiary
$447 300
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Mieszkanie 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Paladin Star
$487 200
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Mieszkanie 4 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 17
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż przy Basın Ekspres Road w Bağcılar, Stambuł Apartamenty …
$598 887
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Mieszkanie 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
Kapitol Batışehir
$1,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 197 m²
Asta Residence
$681 500
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Sevenhills to wyjątkowy projekt na brzegu Zeytinburnu, jednej z najpopularniejszych lokaliza…
$285 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Cumhuriyet Caddesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cumhuriyet Caddesi, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Aurora Homes
$171 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Iconic Living
$347 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
European Housings Yenimahalle
$490 000
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Vier Istanbul powstający w Ümraniye, nowym centrum inwestycyjnym, zapewnia wszystkie zalety …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 117 m²
Vier Istanbul powstający w Ümraniye, nowym centrum inwestycyjnym, zapewnia wszystkie zalety …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Przywilej bycia w centrum życia. Jedno miejsce dla wszystkich twoich potrzeb.Nasz projekt je…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w Kompleksie z Krytym Basenem w Bağcılar w Stambule Apartamenty znajdują się w d…
$568 792
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Mieszkanie 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1
Umeblowane Mieszkanie na Sprzedaż w Bağcılar w Stambule w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą…
$126 561
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Mieszkanie 1 pokój w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bagcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Uptown Height projekt, z jego klasyczną i nowoczesną architekturą, przynosi parki, ogrody, u…
$456 972
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Mieszkanie 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Krytym Basenem w Bağcılar Przestronne apartamenty w g…
$458 796
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Mieszkanie 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ścieżka Vita
$538 000
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