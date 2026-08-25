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Mieszkania na sprzedaż w Beyoglu, Turcja

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140 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Retro Residence zostało zaprojektowane, aby umożliwić korzystanie ze wszystkich udogodnień i…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Projekcie w Stambule Beyoğlu Projekt architektury poziomej zlokalizowany jest…
$993 475
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Wieża PlitwicName
$795 000
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Unikalne poczucie przyjemności z widokiem na Wyspy Książąt i radość budzenia się każdego ran…
$551 000
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Projekt Maltepe Elixir ukazuje hipnotyzująco błękitne życie przed oczami z nadmorskimi możli…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Złoty Pałac
$175 000
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Mieszkanie 2 pokoi w 150 Taksim 360, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
150 Taksim 360, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Projekt, który otrzymał nagrodę za najlepszy projekt odnowy miast w Europie, został zrealizo…
$845 000
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Livid Central jest nowym centrum mieszkalno-inwestycyjnym w Beilikduzu, zbudowany na autostr…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Pulchra Portus
$465 000
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Retro Residence zostało zaprojektowane, aby umożliwić korzystanie ze wszystkich udogodnień i…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
W dzielnicy Sultangazi wznosi się wspaniały projekt, w którym odkryjecie pokój w waszym domu…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Perlante Life
$231 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Przestronne i wygodne życie zaczyna się w centrum miasta, z dala od chaosu, sam z naturą. Z …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Położony w historycznej dzielnicy Beyoglu w Stambule, te luksusowe nieruchomości oferują uni…
$829 443
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Złoty Pałac
$293 750
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Dzięki powierzchni krajobrazu o powierzchni 28.000 m2 projekt Red Crane Alkent oferuje życie…
$310 000
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Mieszkanie 2 pokoi w 1, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
1, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Luksusowy i tętniący życiem dom czeka w Beyoglu, kulturalnym, historycznym, rozrywkowym, art…
$460 000
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Mieszkanie 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Perlante Life
$450 000
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 171 m²
Unikalne poczucie przyjemności z widokiem na Wyspy Książąt i radość budzenia się każdego ran…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
BornTown2
$1,43M
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 267 m²
Złoty Pałac
$625 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
BornTown2
$687 000
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Mieszkanie 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Pera Chalet
$1,21M
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Mieszkanie 3 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Sypialniami Głównymi i Bogatą Infrastrukturą Społeczną w Beyoğlu Projekt z apa…
$1,08M
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Mieszkanie 2 pokoi w Irmak Caddesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Irmak Caddesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 4
Apartamenty na sprzeda ¿w Taksim, najbardziej centralnej dzielnicy Istanbul, idealne na inwe…
$240 000
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 258 m²
Stambuł
$2,72M
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Mieszkanie 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Pera Chalet
$744 450
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