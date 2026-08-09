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Mieszkania na sprzedaż w Yalova Merkez, Turcja

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32 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/2
Apartamenty na Sprzedaż przy Drodze Yalova-Termal Yalova zyskuje na popularności dzięki łatw…
$95,496
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Przestronne Apartamenty w Kompleksie Mieszkalnym w Centrum Yalovy Yalova zyskuje coraz więks…
$101,824
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Mieszkanie 2 pokoi w Hurriyet Sokak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Hurriyet Sokak, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Raj Night
$135,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie Blisko Udogodnień w Yalova Położona nad Morzem …
$88,415
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Butikowej Inwestycji w Odległości Spaceru od Wszystkich Udogodnień w Yalova Pr…
$167,981
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Mieszkanie 1 pokój w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$63,586
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Mieszkanie 1 pokój w Hurriyet Sokak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Hurriyet Sokak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Raj Night
$120,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie Blisko Ulicy Termal i Çınarcık Dzięki dogodnemu dostępow…
$108,152
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż przy Drodze Yalova-Termal Yalova zyskuje na popularności dzięki łatw…
$73,834
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż przy Drodze Yalova-Termal Yalova zyskuje na popularności dzięki łatw…
$63,586
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie Blisko Udogodnień w Yalova Położona nad Morzem …
$132,314
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
1-Pokojowe Apartamenty Blisko Uniwersytetu w Yalova Yalova to jedno z popularniejszych miast…
$78,813
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$147,667
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/4
Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Kompleksie Zlokalizowanym w Pobliżu Instytucji Państwow…
$138,690
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Kompleksie Zlokalizowanym w Pobliżu Instytucji Państwow…
$106,940
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$150,294
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Mieszkanie 1 pokój w Kadi Caddesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kadi Caddesi, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/5
Apartament Typu Studio z Bogatą Ofertą Udogodnień w Yalovie Yalova jest popularnym miejscem …
$56,054
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Balkonem w Pobliżu Instytucji Rządowych w Gaziosmanpaşa, Yalova Yalova, jedno …
$91,469
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Mieszkanie 5 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Piętro 1/4
Nadmorskie Apartamenty z Niezrównanymi Widokami i Bogatą Ofertą Udogodnień w Centrum Yalova …
$1,00M
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty w Kompleksie w Centrum Yalovy Yalova to jedno z najczęściej wybieran…
$143,819
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Mieszkanie 3 pokoi w Hurriyet Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Hurriyet Sokak, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Raj Night
$320,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Dzielnicy Gaziosmanpaşa, Yalova Yalova, dz…
$77,662
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie Blisko Ulicy Termal i Çınarcık Dzięki dogodnemu dostępow…
$86,708
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$127,172
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie Blisko Ulicy Termal i Çınarcık Dzięki dogodnemu dostępow…
$59,829
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/6
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Gaziosmanpaşa, Yalova Yalova…
$95,496
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/2
Luksusowe Apartamenty w Butikowym Kompleksie z Architekturą Poziomą w Yalova Yalova, ze wzgl…
$93,616
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$111,530
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty 2-Pokojowe w Butikowym Kompleksie z Otwartym Parkingiem w Gaziosmanpaşa Położona…
$101,824
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/2
Luksusowe Apartamenty w Butikowym Kompleksie z Architekturą Poziomą w Yalova Yalova, ze wzgl…
$129,444
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Parametry nieruchomości w Yalova Merkez, Turcja

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