Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beykoz
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Beykoz, Turcja

;
1 pokojowe
5
3 pokojowe
8
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
21 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Dzielnica Beykoz w …
$629,651
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Dzielnica Beykoz w …
$480,341
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Istambuł, miasto marzeń, które mostkuje dwa kontynenty, jest nie tylko do opisania, ale do ż…
$736,682
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 43 492 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 495 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Projekt Aris Grand Tower rozwija się jako unikalny projekt z architekturą i licznymi przywil…
$2,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 434 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 642 m²
Piętro 5/10
Five Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Beykoz Luxurious Finishes The project is sit…
$7,17M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Use -class apartments with views of the forest in base, Istanbul The entire project was bu…
$639,419
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartments with a panoramic view of nature in Istanbul The project offers a diverse select…
$1,87M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 4
Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, …
$1,05M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 24
Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istan…
$1,53M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mahmutsevketpasa Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z basenami i klubem sportowym, z widokiem na las i Morze Czarne, Riva, Beykoz, Stambuł…
$933,459
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 31
Wieżowiec Acar Verde Residences z parkami wodnymi i restauracjami, w prestiżowej zielonej ok…
$629,497
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się