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Mieszkania na sprzedaż w Cinarcik, Turcja

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30 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/4
1- i 2-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Çınarcık Koru Yalova, położona w pob…
$74,569
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty z 2 Sypialniami Blisko Plaży w Yalova Yalova to nadmorskie miasto w …
$105,173
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Mieszkanie 1 pokój w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cinarcik, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/4
Apartament Typu Studio w Kompleksie Mieszkalnym w Yalova Çınarcık Yalova to ważne miasto poł…
$40,103
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Umeblowany apartament z 2 Sypialniami oraz Zadaszonym Parkingiem, Blisko Morza w Çınarcık Ya…
$68,642
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Mieszkanie 4 pokoi w Poyraz Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Poyraz Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Piętro 5/5
$4,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/5
Przestronne Mieszkania z Niezrównanym Widokiem na Przyrodę w Çınarcık Yalova Mieszkania znaj…
$131,163
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$171,104
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/4
1- i 2-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Çınarcık Koru Yalova, położona w pob…
$57,106
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$90,149
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$130,362
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Mieszkanie 2 pokoi w Hasanbaba caddesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Hasanbaba caddesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/4
Nowy Apartament w Kompleksie Cennet Yalova z Udogodnieniami w Çınarcık Yalova, jedno z ważni…
$61,143
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$148,586
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$141,045
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Apartament w Dzielnicy Yalova Çınarcık, w Odległości Spaceru od Morza Bliskość Ya…
$65,181
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$141,045
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$409,136
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$245,727
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$204,631
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
1- i 2-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Çınarcık Koru Yalova, położona w pob…
$86,103
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$152,282
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$131,163
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Yalova Çınarcık Yalova jest szybko rozwijającym…
$61,143
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Mieszkanie 6 pokojów w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$250,342
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/4
Dwupoziomowe Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Teşvikiye, Yalova Yalova to miejscowość o korzyst…
$111,530
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$85,552
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Mieszkanie 1 pokój w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cinarcik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$151,028
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Mieszkanie 1 pokój w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cinarcik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/4
Gdzie strategiczne położenie spotyka się ze spokojnym życiem: odkryj Yalovę, ukryty klejnot …
$115
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Mieszkanie 1 pokój w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cinarcik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 5
Where Strategic Location Meets Serene Living: Discover Yalova, Turkey's Hidden Gem of Opport…
$69,891
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Mieszkanie 1 pokój w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cinarcik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$103,831
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Mieszkanie 1 pokój w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cinarcik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 141 m²
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$187,736
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