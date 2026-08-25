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Mieszkania na sprzedaż w Yalova, Turcja

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Yalova Merkez
33
Cinarcik
29
Ciftlikkoy
11
Termal
6
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95 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Butikowej Inwestycji w Odległości Spaceru od Wszystkich Udogodnień w Yalova Pr…
$166 941
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Przestronne Apartamenty w Kompleksie Mieszkalnym w Centrum Yalovy Yalova zyskuje coraz więks…
$115 575
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Mieszkanie 6 pokojów w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$249 828
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$145 928
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Mieszkanie 1 pokój w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$62 457
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$151 765
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Mieszkanie 3 pokoi w Hurriyet Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Hurriyet Sokak, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Raj Night
$320 000
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$129 584
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie Blisko Ulicy Termal i Çınarcık Dzięki dogodnemu dostępow…
$95 729
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty z 2 Sypialniami Blisko Plaży w Yalova Yalova to nadmorskie miasto w …
$103 948
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$150 597
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$203 131
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Mieszkanie 3 pokoi w Armutlu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Armutlu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Mieszkania w Pobliżu Udogodnień w Armutlu, Yalova Yalova, dzięki bliskości dużych miast, dog…
$93 977
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Mieszkanie 3 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$103 948
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$170 443
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Apartament w Dzielnicy Yalova Çınarcık, w Odległości Spaceru od Morza Bliskość Ya…
$64 792
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Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 3/4
Nowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Yalova Yalova to popularne miasto w po…
$207 895
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż przy Drodze Yalova-Termal Yalova zyskuje na popularności dzięki łatw…
$81 136
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/4
Dwupoziomowe Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Teşvikiye, Yalova Yalova to miejscowość o korzyst…
$114 407
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Mieszkanie 1 pokój w Kadi Caddesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kadi Caddesi, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/5
Apartament Typu Studio z Bogatą Ofertą Udogodnień w Yalovie Yalova jest popularnym miejscem …
$55 453
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Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
Nieruchomość z Dużymi Balkonami w Yalova Çiftlikköy Yalova wyróżnia się bliskością dużych mi…
$182 118
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Mieszkanie 1 pokój w Termal, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Termal, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Odkryj swoje inwestycje Haven w Termal, Yalova! Te wyjątkowe właściwości, znajdujące się w b…
$283 699
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$130 751
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Mieszkanie 4 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$130 751
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$72 964
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Mieszkanie 4 pokoi w Armutlu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Armutlu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Yalova Armutlu…
$111 489
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$89 891
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Kompleksie Zlokalizowanym w Pobliżu Instytucji Państwow…
$105 652
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/2
Apartamenty na Sprzedaż przy Drodze Yalova-Termal Yalova zyskuje na popularności dzięki łatw…
$98 063
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Mieszkanie 4 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$130 751
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Typy nieruchomości w Yalova.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Yalova, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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