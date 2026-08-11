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Mieszkania na sprzedaż w Bakirkoy, Turcja

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84 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$2,96M
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Nivak Florya
$1,22M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Meris Dragos, wieżowiec w Dragos, w nowym centrum atrakcyjności Anatolijskiej strony ze wspa…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 6 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Liczba kondygnacji 4
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartamenty znajd…
$2,96M
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 4
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartamenty znajd…
$2,11M
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Niebiańska rezydencja
$700,000
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Rezydencja Retro została zaprojektowana tak, aby umożliwić Ci korzystanie ze wszystkich udog…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesny Park Bakırköy
$380,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
SeaPearl Przewodniczący
$2,23M
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Mieszkanie 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 7
Powierzchnia 670 m²
Nivak Florya
$4,46M
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Mieszkanie 5 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Niebiańska rezydencja
$3,35M
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 323 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w istanbulu. Ten wspaniały obiekt rozciąga się na 85 m2, oferując …
$775,599
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Mieszkanie 5 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 719 m²
Niebiańska rezydencja
$6,40M
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartamenty znajd…
$2,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 7/18
Sprzedaż 1 + 1 Istanbul ‼️Readymade oferta inwestycyjna z dochodami z wynajmu.Okręg Bagjilar…
$120,000
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Mieszkanie 5 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Dla inwestorów:✅Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie - od 3500 USD rocznie.W…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 6 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 617 m²
Nivak Florya
$4,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 17
Mieszkania z Widokiem na Morze w Luksusowym Projekcie z Prywatną Mariną w Bakırköy, Stambuł …
$3,61M
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Meris Dragos, wieżowiec w Dragos, w nowym centrum atrakcyjności Anatolijskiej strony ze wspa…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$702,913
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Rezydencja Retro została zaprojektowana tak, aby umożliwić Ci korzystanie ze wszystkich udog…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Meris Dragos, wieżowiec w Dragos, w nowym centrum atrakcyjności Anatolijskiej strony ze wspa…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
SeaPearl Przewodniczący
$2,61M
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Mieszkanie 1 pokój w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 366 m²
Rezydencja Retro została zaprojektowana tak, aby umożliwić Ci korzystanie ze wszystkich udog…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Niebiańska rezydencja
$950,000
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