Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Provincia de Sakarya
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Provincia de Sakarya, Turcja

;
Kaynarca
4
Serdivan
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
13 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/3
$5,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$2,67M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Serdivan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Serdivan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Apartamenty z Całodobową Ochroną i Basenem w Serdivan, Sakarya Serdivan, dzielnica w Sakarya…
$177,212
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$1,86M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 m²
Piętro 5/5
$2,79M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 753 m²
$4,07M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
$2,27M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 323 m²
$3,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$2,67M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 315 m²
$1,27M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 218 m²
$1,74M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 850 m²
Piętro 3/4
$1,74M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/2
$3,86M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Provincia de Sakarya, Turcja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się