Kompleks mieszkalny New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash

Nowa perła Stambułu to apartament z przestronnymi ogrodami i tarasami z prywatnymi pokojami, w których będziesz mieszkać bezpiecznie przez całą dobę, co pozwala na nieograniczoną zabawę z udogodnieniami socjalnymi i spędzanie czasu z rodziną.
Pieszo można dotrzeć do Cieśniny Bosforskiej, historycznego i nowoczesnego niebieskiego centrum historii, wśród oddychających historią ulic Besiktas, i popłynąć promem z widokiem na Bosfor. Aby uniknąć korków, które są jednym z największych problemów naszych czasów, możesz szybko dotrzeć do głównych atrakcji miasta promami i metrem. Dzięki temu będziesz pamiętać o wygodzie i praktyczności życia w centrum, w którym znajduje się szkoła, szpitale, zabytki i bazary.
-------
-Obszar projektu: 18 000 m2
- Liczba jednostek: 295
-Historia budynku: 6 Kat
-Rodzaj mieszkań: 2,5 + 1 – 3 + 1 – 3 + 1 Dupleks – 4 + 4,5 – 1 Dupleks + 4,5 –
-Zobacz: Bosfor, Krajobraz, Miasto
-------
- Kryty basen - Domy ogrodowe - Kaskadowe baseny dekoracyjne - Obszary do spacerów - Teren rekreacyjny z trawą - Skamejki do relaksu - Sanslage - Sauna-Kąpiel turecka - Całodobowe kamery monitorujące -Parking
- dzielnica Besiktash,
- Autobus, minibus ( 100 m ) - Metro ( 750 metrów ) - Prom ( 950 m ) - Trasa E-5 ( 2,5 km ) - Autostrada Temsk ( 111 km
- Linden Park ( 50 metrów ) - Park Światowy ( 50 metrów ) - Park przyjaźni Azerbejdżanu ( 50 metrów ) - Park Abbasaga ( 400 m ) - Park Yakhya Kemal ( 400 metrów ( 1,1 km ) - Park Yildiz ( 900 metrów )
- Szpital amerykański ( 850 metrów ) - ( Prywatny ) - Szpital Sait Chiftchi ( 350 metrów ) - ( Stan ) - Szpital Agibadem ( 750 metrów )- Szpital Liv ( 2,3 km ) - ( Prywatny )
- FMV Nishantashy Ishyk ( 900 m ) - Szkoły Istek Atanur Oguz ( 1,2 km ) - Szkoły Mef ( 2,1 km ) - Robert College ( 3,1 km )) - Szkoła brytyjska ( 5,1 km )
- Uniwersytet Techniczny w Yildiz ( 900 m ) – Państwowy Uniwersytet w Bachehir ( 1 km ) – Politechnika Prywatna w Stambule ( 1,2 km ) - Stan - Uniwersytet Galatasaray ( 2,3 km sztuka dla nich. Mimara Sinana ( 2,6 km ) - State University of Marmara ( 8 km ) - State University of Bogazichi ( 8 km ) -
- Pałac Yildiz ( 850 metrów ) - Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum ( 1 km ) - Muzeum Pałaców Narodowych ( 1 km ) - Pałac Chiragan ( 1,2 km ) - Pałac Dolmabahce <TA4,6 km ) - Stambułska Galeria Sztuki Nowoczesnej i Galerii Sztuki ( 3,3 km )
-Conrad Hotel & Hotel ( 550 m ) - Shangri-La Hotel and Hotel ( 1 km ) - Hotel i hotel Four Seasons ( 1 km ) - Swiss Hotel & Hotel ( 1,2 km ) - Hotel i hotel Hilton ( 1,5 km )
- Besiktas Karsi & Bazaar ( 800 m ) - Miejskie centrum handlowe AVM & ( 1 km ) - Centrum Zorlu ( 2,1 km ) - Kanyon AVM & Shopping Mall ( GTA