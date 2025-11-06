Kompleks mieszkalny New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash

Nowa perła Stambułu to apartament z przestronnymi ogrodami i tarasami z prywatnymi pokojami, w których będziesz mieszkać bezpiecznie przez całą dobę, co pozwala na nieograniczoną zabawę z udogodnieniami socjalnymi i spędzanie czasu z rodziną.



Pieszo można dotrzeć do Cieśniny Bosforskiej, historycznego i nowoczesnego niebieskiego centrum historii, wśród oddychających historią ulic Besiktas, i popłynąć promem z widokiem na Bosfor. Aby uniknąć korków, które są jednym z największych problemów naszych czasów, możesz szybko dotrzeć do głównych atrakcji miasta promami i metrem. Dzięki temu będziesz pamiętać o wygodzie i praktyczności życia w centrum, w którym znajduje się szkoła, szpitale, zabytki i bazary.

-------

-Obszar projektu: 18 000 m2

- Liczba jednostek: 295

-Historia budynku: 6 Kat

-Rodzaj mieszkań: 2,5 + 1 – 3 + 1 – 3 + 1 Dupleks – 4 + 4,5 – 1 Dupleks + 4,5 –

-Zobacz: Bosfor, Krajobraz, Miasto

-------

Funkcje projektu:

- Kryty basen - Domy ogrodowe - Kaskadowe baseny dekoracyjne - Obszary do spacerów - Teren rekreacyjny z trawą - Skamejki do relaksu - Sanslage - Sauna-Kąpiel turecka - Całodobowe kamery monitorujące -Parking

Lokalizacja

- dzielnica Besiktash,

Transport

- Autobus, minibus ( 100 m ) - Metro ( 750 metrów ) - Prom ( 950 m ) - Trasa E-5 ( 2,5 km ) - Autostrada Temsk ( 111 km

Zielone obszary

- Linden Park ( 50 metrów ) - Park Światowy ( 50 metrów ) - Park przyjaźni Azerbejdżanu ( 50 metrów ) - Park Abbasaga ( 400 m ) - Park Yakhya Kemal ( 400 metrów ( 1,1 km ) - Park Yildiz ( 900 metrów )

Szpitale

- Szpital amerykański ( 850 metrów ) - ( Prywatny ) - Szpital Sait Chiftchi ( 350 metrów ) - ( Stan ) - Szpital Agibadem ( 750 metrów )- Szpital Liv ( 2,3 km ) - ( Prywatny )

Szkoły prywatne

- FMV Nishantashy Ishyk ( 900 m ) - Szkoły Istek Atanur Oguz ( 1,2 km ) - Szkoły Mef ( 2,1 km ) - Robert College ( 3,1 km )) - Szkoła brytyjska ( 5,1 km )

Uniwersytety

- Uniwersytet Techniczny w Yildiz ( 900 m ) – Państwowy Uniwersytet w Bachehir ( 1 km ) – Politechnika Prywatna w Stambule ( 1,2 km ) - Stan - Uniwersytet Galatasaray ( 2,3 km sztuka dla nich. Mimara Sinana ( 2,6 km ) - State University of Marmara ( 8 km ) - State University of Bogazichi ( 8 km ) -

Pałace Państwowe i Muzea

- Pałac Yildiz ( 850 metrów ) - Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum ( 1 km ) - Muzeum Pałaców Narodowych ( 1 km ) - Pałac Chiragan ( 1,2 km ) - Pałac Dolmabahce <TA4,6 km ) - Stambułska Galeria Sztuki Nowoczesnej i Galerii Sztuki ( 3,3 km )

Hotele

-Conrad Hotel & Hotel ( 550 m ) - Shangri-La Hotel and Hotel ( 1 km ) - Hotel i hotel Four Seasons ( 1 km ) - Swiss Hotel & Hotel ( 1,2 km ) - Hotel i hotel Hilton ( 1,5 km )

Centra handlowe

- Besiktas Karsi & Bazaar ( 800 m ) - Miejskie centrum handlowe AVM & ( 1 km ) - Centrum Zorlu ( 2,1 km ) - Kanyon AVM & Shopping Mall ( GTA