Kompleks mieszkalny New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash

od
$699,000
10.12.2024
$699,000
27.04.2023
$900,000
2
ID: 3154
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.12.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas
  • Metro
    Levent (~ 1000 m)
  • Metro
    Nispetiye (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

O kompleksie

Nowa perła Stambułu to apartament z przestronnymi ogrodami i tarasami z prywatnymi pokojami, w których będziesz mieszkać bezpiecznie przez całą dobę, co pozwala na nieograniczoną zabawę z udogodnieniami socjalnymi i spędzanie czasu z rodziną.

Pieszo można dotrzeć do Cieśniny Bosforskiej, historycznego i nowoczesnego niebieskiego centrum historii, wśród oddychających historią ulic Besiktas, i popłynąć promem z widokiem na Bosfor. Aby uniknąć korków, które są jednym z największych problemów naszych czasów, możesz szybko dotrzeć do głównych atrakcji miasta promami i metrem. Dzięki temu będziesz pamiętać o wygodzie i praktyczności życia w centrum, w którym znajduje się szkoła, szpitale, zabytki i bazary.
-------
-Obszar projektu: 18 000 m2
- Liczba jednostek: 295
-Historia budynku: 6 Kat
-Rodzaj mieszkań: 2,5 + 1 – 3 + 1 – 3 + 1 Dupleks – 4 + 4,5 – 1 Dupleks + 4,5 –
-Zobacz: Bosfor, Krajobraz, Miasto
-------

  • Funkcje projektu:

- Kryty basen - Domy ogrodowe - Kaskadowe baseny dekoracyjne - Obszary do spacerów - Teren rekreacyjny z trawą - Skamejki do relaksu - Sanslage - Sauna-Kąpiel turecka - Całodobowe kamery monitorujące -Parking

  • Lokalizacja

- dzielnica Besiktash, 

  • Transport

- Autobus, minibus ( 100 m ) - Metro ( 750 metrów ) - Prom ( 950 m ) - Trasa E-5 ( 2,5 km ) - Autostrada Temsk ( 111 km

  • Zielone obszary

- Linden Park ( 50 metrów ) - Park Światowy ( 50 metrów ) - Park przyjaźni Azerbejdżanu ( 50 metrów ) - Park Abbasaga ( 400 m ) - Park Yakhya Kemal ( 400 metrów ( 1,1 km ) - Park Yildiz ( 900 metrów )

  • Szpitale

- Szpital amerykański ( 850 metrów ) - ( Prywatny ) - Szpital Sait Chiftchi ( 350 metrów ) - ( Stan ) - Szpital Agibadem ( 750 metrów )- Szpital Liv ( 2,3 km ) - ( Prywatny )

  • Szkoły prywatne

- FMV Nishantashy Ishyk ( 900 m ) - Szkoły Istek Atanur Oguz ( 1,2 km ) - Szkoły Mef ( 2,1 km ) - Robert College ( 3,1 km )) - Szkoła brytyjska ( 5,1 km )

  • Uniwersytety

- Uniwersytet Techniczny w Yildiz ( 900 m ) – Państwowy Uniwersytet w Bachehir ( 1 km ) – Politechnika Prywatna w Stambule ( 1,2 km ) - Stan - Uniwersytet Galatasaray ( 2,3 km sztuka dla nich. Mimara Sinana ( 2,6 km ) - State University of Marmara ( 8 km ) - State University of Bogazichi ( 8 km ) -

  • Pałace Państwowe i Muzea

- Pałac Yildiz ( 850 metrów ) - Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum ( 1 km ) - Muzeum Pałaców Narodowych ( 1 km ) - Pałac Chiragan ( 1,2 km ) - Pałac Dolmabahce <TA4,6 km ) - Stambułska Galeria Sztuki Nowoczesnej i Galerii Sztuki ( 3,3 km )

  • Hotele

-Conrad Hotel & Hotel ( 550 m ) - Shangri-La Hotel and Hotel ( 1 km ) - Hotel i hotel Four Seasons ( 1 km ) - Swiss Hotel & Hotel ( 1,2 km ) - Hotel i hotel Hilton ( 1,5 km )

  • Centra handlowe

- Besiktas Karsi & Bazaar ( 800 m ) - Miejskie centrum handlowe AVM & ( 1 km ) - Centrum Zorlu ( 2,1 km ) - Kanyon AVM & Shopping Mall ( GTA

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 98.0
Cena za m², USD 6,633
Cena mieszkania, USD 650,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 147.0
Cena za m², USD 7,347
Cena mieszkania, USD 1,08M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 165.0
Cena za m², USD 8,364
Cena mieszkania, USD 1,38M

Lokalizacja na mapie

Besiktas, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
