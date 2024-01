Basin Express Istanbul Apartment Compound

Mahmutlar, Turcja

Nieruchomości w Turcji w atrakcyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Kompleks mieszkaniowy « Liberty Deluxe » – jest jednym z najbardziej luksusowych kompleksów mieszkalnych w Mahmutlar. Zajmuje powierzchnię 4600 m ², obejmuje jeden 12-piętrowy budynek, ma 107 mieszkań. INFRASTRUKT: - malowniczy krajobraz; - basen dla dorosłych i dzieci; - miejsce do grillowania dla kilku rodzin ze wszystkimi udogodnieniami; - plac zabaw dla dzieci; - tenis stołowy; - wielokortowy do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa; - specjalna ścieżka do uprawiania turystyki pieszej i biegania; - parking kryty; - bezpieczeństwo 24/7 i całodobowy nadzór wideo; Wewnątrz kompleksu: - odbiór; - restauracja; - podgrzewany kryty basen zimowy; - sauna; - łaźnia parowa; - łaźnia turecka; - jacuzzi; - pokój zabaw dla dzieci z ogrzewaniem podłogowym; - sala bilardowa; - centrum fitness. LOKALIZACJA: Kompleks ma wspaniałą lokalizację! Pomimo aktywności regionu Mahmutlar kompleks stoi nieco odizolowany, zajmując przytulne i ciche miejsce wśród gór i pięknej przyrody. A dzięki położeniu na wzgórzu zapierające dech w piersiach widoki na morze, góry i całą Alanyę otwarte z kompleksu! Na własną plażę - 1500 m ( zorganizowany transfer ), 16 km do centrum Alanyi, 30 km do najbliższego lotniska w Gazipasha, 130 km do lotniska w Antalyi. ZALECENIE GOSPODARCZE: - Komisja 0%; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. DLACZEGO WSZYSTKO DZIAŁA Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, chętnie Ci doradzimy!