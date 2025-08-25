  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Besiktas
  4. Mieszkanie w nowym budynku Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş

Mieszkanie w nowym budynku Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş

Besiktas, Turcja
od
$1,35M
;
17
Zostawić wniosek
ID: 27910
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş

Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na Bosfor. Most Męczenników 15 Lipca, który łączy azjatycką i europejską stronę Stambułu, również znajduje się w Beşiktaş.

Nieruchomość na sprzedaż w Beşiktaş w Stambule znajduje się w odległości krótkiego spaceru od codziennych potrzeb i tuż przy przystankach transportu publicznego. Mieszkania znajdują się 100 m od parku Abbasağa, 250 m od Politechniki Yıldız, 300 m od placu Beşiktaş, 400 m od hotelu Conrad, 500 m od Szpitala Państwowego Sait Çiftçi, 650 m od plaży, 1 km od parku Yıldız, To jest 1,4 km od centrum Zorlu, 1,6 km od Pałacu Dolmabahçe, 2,1 km od Ortaköy, 3 km od Mostu Męczenników 15 Lipca i 42 km od lotniska w Stambule.

Luksusowy projekt mieszkaniowy składa się łącznie z 293 mieszkań w 10 blokach po 6 pięter i znajduje się na działce o powierzchni 17 650 m². Inwestycja bogata w zaplecze socjalne takie jak basen kryty i odkryty, łaźnia turecka, sauna, SPA, siłownia, bar witaminowy, ścieżki spacerowe, altany, basen dla dzieci, place zabaw dla dzieci, kryty parking, całodobowa ochrona, i kamery bezpieczeństwa.

Nieruchomość posiada oddzielną kuchnię, balkon i łazienkę. Nieruchomość wyposażona jest w drzwi stalowe, system inteligentnego domu, sprzęt AGD, okładziny laminowane i ceramiczne, kabinę prysznicową, okna PCV z podwójnymi szybami i drzwi balkonowe.


IST-01059

Lokalizacja na mapie

Besiktas, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments near the financial center.
Atasehir, Turcja
od
$317,000
Dzielnica mieszkaniowa Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Alanya, Turcja
od
$170,954
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Kargicak, Turcja
od
$93,247
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Aksu, Turcja
od
$168,344
Dzielnica mieszkaniowa Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Mahmutlar, Turcja
od
$145,211
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$1,35M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$510,351
Ten wyjątkowy projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą poziomą i wzornictwem wnętrz. Więcej niż tylko dom, ten kompleks obiecuje radosną atmosferę dla szczęśliwego życia rodzinnego. Kompleks oferuje szeroki zakres aranżacji apartamentów od 1 + 1 do 3 + 1, nadaje się do różnych stylów życ…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 140–240 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt znajduje się w jednym z przyjemnych, spokojnych i cichych miejsc w Beylikdüzü. Dobrze zaprojektowane jednostki z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i wspaniałymi terenami zielonymi zintegrowanymi z naturą. Do budowy wykorzystano najnowsze i najwyższej jakości materiały b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
140.0
250,000
Mieszkanie 3 pokoi
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Mieszkanie 4 pokoi
210.0
425,000
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$482,496
Oferujemy apartamenty z widokiem na Morze Marmara i Wyspy Prince, miejsca parkingowe i magazyny.Rezydencja składa się z 5 budynków (3 biura mieszkalne i 2) i oferuje odkryte i kryte baseny, basen dla dziecibasen, centrum fitness i spa, klub dziecięcy, wielofunkcyjny kompleks sportowy, bezpie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje