New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey

Yesiloez, Turcja

od €100,339

43–66 m² 2

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Sunray I to nowoczesny kompleks zapewniający komfortowe życie na Morzu Śródziemnym w przystępnej cenie. Projekt znajduje się w nowej aktywnie rozwijającej się dzielnicy Alanyi z doskonałą ekologią - Demirtashe. Jest wszystko, co niezbędne do życia: instytucje edukacyjne, instytucje medyczne, sklepy, centra handlowe. Zaletami tego obszaru są czyste plaże, idealny stan ekologiczny tego obszaru i niższe ceny. Projekt to dziewięciopiętrowy budynek w nowoczesnym stylu, w którym znajdą się 62 apartamenty z różnorodnymi rozwiązaniami planistycznymi: 1 1, dwupoziomowe 2 1 i penthouse 4 1 o imponujących cechach gatunkowych. Infrastruktura: Bogata infrastruktura kompleksu mieszkalnego pomoże w pełni cieszyć się życiem i relaksem. Oferuje on kryty basen, saunę, łaźnię turecką, lobby, bilard, kino, salę konferencyjną, pokój zabaw dla dzieci, centrum fitness, basen, basen dla dzieci, strefę relaksacyjną, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci, minigolf, strefa relaksacyjna. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości już dziś!