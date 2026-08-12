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Domy w górach na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
948
Benidorm
117
Alicante
60
la Marina Baixa
1809
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132 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260722202913Główną zaletą Villa 14 jest powiększona powierzchnia 228 m2, zapewniając w…
$613,176
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Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa z tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na jezioro, prywatnym basenem i …
$667,196
VAT
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Willa z 3 Sypialniami i Panoramicznym Widokiem na Morze w Cumbre del Sol, Alicante Położona …
$3,20M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stunning 4 bedroom villa, brand new, located in an exclusive luxury residential urbanization…
$1,28M
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Willa 5 pokojów w Benijofar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i dużym tarasem na dachu, położona w po…
$647,262
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa typu superior z basenem bez krawędzi, dużymi tarasami i pięknym widokiem …
$2,78M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Willa z 3 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Benitachell, Cumbre del Sol Po…
$2,94M
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Willa 4 pokoi w Teulada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Teulada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 631 m²
Spektakularna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morze …
$2,47M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i zapierającymi …
$781,245
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 7 pokojów
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 506 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami oraz Panoramicznym Widokiem na Morze w Alicante…
$4,95M
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Willa 8 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z obfitym tarasem na dachu, prywatnym basenem, garażem i przestronnym ogrode…
$1,46M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w San Fulgencio, Hiszpania
Willa 5 pokojów
San Fulgencio, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem, dużym tarasem, piwnicą, położona w ładn…
$902,738
VAT
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 259 m²
A new housing development in Polop (Costa Blanca), With the delivery of the first houses thi…
$585,953
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Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowa i umeblowana duża kamienica z prywatnym basenem, ogrodem i tarasem na dachu położona …
$410,318
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 610 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonała willa typu superior o nowoczesnym designie, z dużymi tarasami, zachwycającym widok…
$2,20M
VAT
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
New build villas, new release for sale! Located in Balcon de Finestrat, these properties off…
$640,721
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Willa 8 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Imponująca, nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i panoramiczny…
$1,55M
VAT
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Willa 5 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Ogromna willa superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem i niesamowitym w…
$3,13M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Stylowe Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Polop, Alicante Polop to miasteczko w prowincji Alic…
$542,953
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Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa kamienica z prywatnym tarasem na dachu, garażem, basenem komunalnym i boiskiem spo…
$533,543
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Nowoczesne Wille z 3 i 4 Sypialniami w Spokojnej, Pagórkowatej Okolicy Polop, Costa Blanca P…
$719,878
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Willa 5 pokojów w Algorfa, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Wyjątkowa willa z prywatnym basenem i bujnym ogrodem położona w luksusowym ośrodku golfowym …
$972,420
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Piętro 1
Eleganckie Willi z Malowniczymi Widokami na Morze i Góry w Finestrat Odkryj te wyśmienite wi…
$838,014
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Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Atrakcyjna kamienica premium z tarasem, prywatnym basenem i ogromną działką położoną w stref…
$687,716
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Luksusowa Willa z 3 Sypialniami z Panoramicznym Widokiem na Morze w Benitachell Willa znajdu…
$2,19M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
An ideal opportunity for those looking for a property with potential and high appreciation v…
$552,246
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Incredible opportunity! This new project in Finestrat offers luxury villas with delivery in …
$824,300
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Typy nieruchomości w Alacant Alicante.

wille
rezydencje
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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