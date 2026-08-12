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Bliźniaki na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
7
Alicante
3
la Marina Baixa
21
Orihuela
4
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62 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Stylowy bliźniak na najwyższym piętrze z oświetlonym słońcem tarasem na dachu i jacuzzi, ide…
$322,443
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Odkryj ten spektakularny, nowo odnowiony duplex, który łączy nowoczesny styl i komfort w upr…
$227,871
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Kącik apartament w Torre de la Horadada znajduje się 700m od morza. 3 sypialnie, 2 łazienki,…
$567,343
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Bliźniak w Alicante, Hiszpania
Bliźniak
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Nieruchomości Casamayor oferuje ten ekskluzywny duplex na sprzedaż z widokiem na morze na De…
$895,642
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Bliźniak 3 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom dwupoziomowy na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenem wspólny…
$310,548
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 2 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Duplex z liniowym i nowoczesnym wzornictwem zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Charakteryzu…
$303,044
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Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Nowy obszar mieszkalny w Finestrat, duży obszar z widokiem na koryto rzeki, a także na morze…
$668,819
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami, Prywatnymi Basenami i Tarasami w Pilar de la Horadada Pil…
$751,883
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Bliźniak 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Apartamenty Typu Loft z 1 Sypialnią, Basenem i Tarasami w Benalúa, Alicante Położone w Alica…
$337,782
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Bliźniak 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom dwuosobowy na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenem wspólnym,…
$345,181
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Apartamenty Typu Loft z 1 Sypialnią, Basenem i Tarasami w Benalúa, Alicante Położone w Alica…
$372,725
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Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
The Duplex Camporosso Village Finestrat apartments with a balcony with a sea view and mounta…
$450,171
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Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten jasny i przytulny dom położony w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Torrev…
$279,822
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Bliźniak 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Azure Icons by TM znajduje się na plaży La Fossa w Calpe, z dwoma wejściami dla pieszych, je…
$1,61M
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Bliźniak 3 pokoi w San Fulgencio, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Fulgencio, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 1
Wyrafinowany dwupoziomowy apartament typu superior z rozległym prywatnym tarasem na dachu, p…
$351,770
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
2 i 3 Pokojowe Eleganckie Domy Blisko Plaży i Udogodnień w Torre de la Horadada Nowoczesne d…
$529,315
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Bliźniak w Villajoyosa, Hiszpania
Bliźniak
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 215 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$736,030
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Bliźniak 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Wspólnym Basenem i Ogrodem z Widokiem na Pole Golfowe w Monforte del Cid Alica…
$463,330
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Bliźniak w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Bliźniak
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Powierzchnia 109 m²
Przedstawiamy Państwu Montecala Gardens, apartamenty w budynkach tylko 5 domów, z budową już…
$532,333
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Atrakcyjny dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i wspólnym…
$287,102
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dupleks w Finestrat ID F0414
$592,004
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Bliźniak 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Prowincja Alicante. Hiszpania. Unikalny krajobraz przyrodniczy w podgórzu góry Ponoitch otoc…
$720,710
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Bliźniak 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten uroczy dom znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i przyjemnych obszarów Torrevi…
$236,136
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Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
The residential camporosso Serpentine is distributed in two linear plots, Poniente and Levan…
$643,742
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Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy ten uroczy dom położony w dzielnicy Los Altos w Torrevieja, w kompleksie miesz…
$234,955
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Stylowe Apartamenty z 3 Sypialniami w Pobliżu Plaży w Pilar de la Horadada Eleganckie aparta…
$573,065
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Fantastyczny bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, basenami dla doros…
$399,803
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Benejuzar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Benejuzar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe o Nowoczesnym Designie w Benejúzar Apartamenty znajdują się w Be…
$264,311
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Jacuzzi na Dachu, Blisko Centrum Miasta w Torrevieja Apart…
$652,220
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Bliźniak 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Przestronne dwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami, 2 łazienkami i 1 WC. Wszystkie nieruch…
$380,535
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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