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Dom drewniany w stylu górskim na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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32 obiekty total found
Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 304 m²
Przedstawiamy naprawdę unikalny i specjalny CASA w centrum Muchamiel, położony obok głównej …
$675,455
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 659 m²
Mamy tę ekskluzywną willę na sprzedaż w okolicy Los Girasol, ma salon z piecem drewnianym, d…
$854,637
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Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 313 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$882,337
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 454 m²
Odkryj tę wspaniałą willę znajdującą się w Mutxmel w tej samej urbanizacji La Huerta. Istni…
$906,116
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Dom drewniany w stylu górskim w Alicante, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Fantastyczna niezależna willa na sprzedaż w Vistahermosa. Casamayor Real Estate prezentuje …
$1,33M
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Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 229 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$675,621
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 649 m²
Nieruchomość Casamayor oferuje ekskluzywną willę na ulicy Rio Turia, w okolicy Haygón, w dos…
$1,29M
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 480 m²
Nieruchomość Casamayor prezentuje tę wspaniałą willę na sprzedaż w Muchamiel, która ma 923m2…
$963,804
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 217 m²
Willa na sprzedaż w Mutxemel - La Huerta Casamayor Real Estate prezentuje ten wspaniały nier…
$376,320
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
$282,377
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 94 m²
$262,561
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Wille z 3 sypialniami Wspaniałe nowo wybudowane wille z 3 sypialniami, 2 lub 3 łazienkami, p…
$267,416
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
$539,985
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Willa położona w cichej i znanej urbanizacji, gdzie znajduje się park do spędzenia czasu z c…
$247,432
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Ciepły i jasny penthouse w okolicy Blinker, w pobliżu centrów handlowych i bardzo dobrej lok…
$188,049
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
$282,377
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w San Fulgencio, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Domek z sypialniami 3Nowa urbanizacja z domkami z sypialniami 3 i łazienkami 2 zlokalizowany…
$280,891
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
$247,204
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
$306,156
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
$282,377
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
$436,843
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
$371,549
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
$371,549
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
$229,865
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
$247,699
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w San Fulgencio, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
$297,140
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Daya Nueva, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Daya Nueva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Domek z sypialniami 2 Ta nowa konstrukcja oferuje nowoczesne domki kempingowe, wszystkie na …
$224,911
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
$678,696
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Przytulny domek z 3 sypialniamiFantastyczny dom grzewczy na oddzielnej działce o powierzchni…
$254,635
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Wille z 2 lub 3 sypialniami o powierzchni 200 m2. Na stronie, jako dodatkową opcję, możesz z…
$267,416
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

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