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Bungalow na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
527
la Marina Baixa
71
Orihuela
67
la Marina Alta
24
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1 324 obiekty total found
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$328,183
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$328,183
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowy projekt budowlany w Torre de la Horadada, 500 m od ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego…
$409,695
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$391,539
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
NAJLEPSZY ROZWÓJ APARTAMENTÓW BUNGALOWYCH W CALPE Piękne apartamenty na piętrze bungalow z 1…
$230,925
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowy projekt budowlany w Torre de la Horadada, 500 m od ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego…
$398,154
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$362,741
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$391,539
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Bungalow 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Kompleks znajduje się w Alicante, Ciudad Quesada, i oferuje nowe apartamenty o powierzchni o…
$431,129
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Nowe bungalowy w San Miguel de SalinasNowy kompleks mieszkalny willi i domów designerskich, …
$487,049
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Bungalow 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 1/2
Prezentujemy nowoczesny bungalow w nowym kompleksie z 18 apartamentami w Finestrat. Finestra…
$462,221
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Coronella Przewodniczący Żyjąc przez TM jest nowy rozwój mieszkaniowy przez TM Real Estate G…
$372,943
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
ekskluzywne bungalowy w Pilar de la Horadada - unikalny styl i uprzywilejowana lokalizacjaUn…
$378,859
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Bungalow 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
W sprzedaży znajduje się luksusowy bungalow w kompleksie mieszkaniowym premium w mieście Ciu…
$540,418
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Położony w uroczym mieście Rojales, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 18 bungalow, podzi…
$384,688
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny nowych budynków znajduje się w Alicante, w mieście Torrevieja…
$364,090
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
New Build Apartments and Bungalows for Sale in Pilar de la Horadada Near the Beach …
$522,057
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych luksusowych apartamentów, starannie zaproj…
$416,103
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych luksusowych apartamentów, starannie zaproj…
$389,519
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony pomiędzy Lagunami de La Mata Natural Park a Torreviej…
$414,947
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Coronella Przewodniczący Żyjąc przez TM jest nowy rozwój mieszkaniowy przez TM Real Estate G…
$398,345
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Ten nowy kompleks w Pilar de la Horadada wprowadza drugą fazę z 12 nowoczesnymi apartamentam…
$318,941
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Bungalow w Mutxamel, Hiszpania
Bungalow
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Położony w uroczym mieście Mutchamel, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji mieszkanio…
$328,733
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych luksusowych rezydencji, starannie zaprojek…
$344,441
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Bungalow 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Oferowane na sprzedaż bungalow w kompleksie mieszkalnym Azahara, o powierzchni 57 m2, znajdu…
$206,896
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Coronella Przewodniczący Żyjąc przez TM jest nowy rozwój mieszkaniowy przez TM Real Estate G…
$344,078
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Bungalow w Bigastro, Hiszpania
Bungalow
Bigastro, Hiszpania
Powierzchnia 69 m²
Położony w uroczym mieście Bigastro, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 18 nieruchomości,…
$203,181
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Bungalow 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Oferujemy nowy bungalow w nowoczesnym stylu w zamkniętym kompleksie mieszkalnym z basenem i …
$329,939
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Bungalow 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Rezydencja będzie składać się z 112 nowoczesnych luksusowych jednostek mieszkalnych, starann…
$428,817
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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