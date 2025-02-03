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Residential quarter ARTEMIS

Municipality of Spata - Artemida, Greece
from
$157,985
06/05/2025
$158,775
04/09/2023
$215,481
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7
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Address Address
Params Params
Description Description
Media Media
ID: 5594
New building ID on Realting
Last update: 06/05/2025

Location

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  • Country
    Greece
  • State
    Attica
  • Region
    Regional Unit of East Attica
  • City
    Municipality of Spata - Artemida

Property characteristics

Property parameters

  • Number of floors
    Number of floors
    1

About the complex

AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. WITH AN OLD DETACHED HOUSE OF 55 SQ.M. AMENITIES WITHIN THE PLOT AND CAN BE RENOVATED FOR A HOLIDAY HOME. IT IS ALSO A VALUABLE PLOT FOR A NEW HOME IN THE BEST AREA OF ARTEMIDA WITH A VERY GOOD DEVELOPMENT PROSPECT OF ALL INFRASTRUCTURES. IT COULD ALSO BECOME A PROFESSIONAL ROOF BECAUSE OF ITS LOCATION ON THE CENTRAL ROAD JOINING ARTEMIDA AND RAFI TO ASPHALT. WITH SD 0.4 AND SC 70%LEGALIZATION 300 METERS FROM THE SEA.AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, PLOT 355 SQ.M. WITH AN OLD DETACHED HOUSE OF 55 SQ.M. AMENITIES WITHIN THE PLOT AND CAN BE RENOVATED FOR A HOLIDAY HOME. IT IS ALSO A VALUABLE PLOT FOR A NEW HOME IN THE BEST AREA OF ARTEMIDA WITH A VERY GOOD DEVELOPMENT PROSPECT OF ALL INFRASTRUCTURES. IT COULD ALSO BECOME A PROFESSIONAL ROOF BECAUSE OF ITS LOCATION ON THE CENTRAL ROAD JOINING ARTEMIDA AND RAFI TO ASPHALT. WITH SD 0.4 AND SC 70%LEGALIZATION 300 METERS FROM THE SEA.

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Municipality of Spata - Artemida, Greece

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