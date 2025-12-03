  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Business Bay
73
Deira
8
Nadd Al Sheba 2
7
Dubai International Financial Centre
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Premium Premium
Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Mostrar todo Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$220,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 21
Samana Sky Vistas es un nuevo complejo residencial moderno de Samana, que promete ser la opción ideal para vivir cómoda y acogedor en el ritmo dinámico de la ciudad. El proyecto combina diseño estético, diseños bien pensados y materiales de construcción de alta calidad, proporcionando a los …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Mostrar todo Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$24,95M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
Seahaven Tower A | Beach | Spacious | Luxurious Dubai Harbor, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Descripción Precio inicial: 83.485959.85 rub. Plan de Pago: 80% durante la construcción 20% al finalizar
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$117,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 22
Nuevo lanzamiento Q-Gardens-Lofts - Por desarrolladores de AYS en Jumeirah Village Circle, ubicado al lado de FIVE JVC Hotel Unidades totales: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Estudios  ✅ 1BED + lavandería o estudio ✅ 2BED + lavandería + Estudio ✅ Duplex 2BED + lavandería + estudio o M…
Desarrollador
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Dejar una solicitud
OneOne
Edificio de apartamentos with premium quality in the heart of Dubai
Edificio de apartamentos with premium quality in the heart of Dubai
Edificio de apartamentos with premium quality in the heart of Dubai
Edificio de apartamentos with premium quality in the heart of Dubai
Edificio de apartamentos with premium quality in the heart of Dubai
Mostrar todo Edificio de apartamentos with premium quality in the heart of Dubai
Edificio de apartamentos with premium quality in the heart of Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 24
Apartamentos con acabados de alta calidad de un desarrollador muy confiable, donde se sentirá comodidad y tranquilidad. Este edificio tendrá todas las comodidades para una vida cómoda. Las vistas desde las ventanas se abrirán a parques verdes y hermosos edificios alrededor. Una excelente opc…
Agencia
Umed properties
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Umed properties
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Motor City
Complejo residencial Motor City
Complejo residencial Motor City
Complejo residencial Motor City
Complejo residencial Motor City
Mostrar todo Complejo residencial Motor City
Complejo residencial Motor City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$267,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 46
Área 50–91 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un complejo residencial premium situado en el barrio de Dubai Motor City, que consta de tres torres conectadas por un gran podio. El proyecto epitomiza la idea de un mundo separado donde se puede escapar del caos de la vida urbana, un espacio de lujo y comodidad donde encontrará todo lo que …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 59.0
267,000 – 316,500
Apartamentos 2 habitaciones
91.0
482,500
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos 11hills park by Akmal Rustami
Edificio de apartamentos 11hills park by Akmal Rustami
Edificio de apartamentos 11hills park by Akmal Rustami
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$230,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Área 38 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🏡 11 Hills Park en Dubai Science ParkUna inversión residencial Premium en el corredor de innovación de Dubai📍 Ubicación estratégica• 🗺️Situado estratégicamente en Umm Suqeim Road, garantizando una alta visibilidad y conectividad sin costuras a las principales carreteras (Al Khail Rd, Sheikh …
Agencia
Umed properties
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Umed properties
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$428,752
V1STARA HOUSE es un complejo residencial, llamado después de la palabra sánscrito "Vistara" (espacio infinito). Es un edificio moderno, centrado en la comodidad familiar. Las ventanas de suelo a techo garantizan la luz natural, y la altura del techo es de 3,1 metros. En cada planta, hay de 6…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$9,21M
Bristol by Emaar es un proyecto residencial exclusivo en Emaar Beachfront, una de las zonas costeras más prestigiosas de Dubai. Es la combinación perfecta de diseño contemporáneo, acabados premium y el ambiente aislado de un resort privado. Cada residencia se ha pensado en el menor detalle: …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Centure na Business Bay
Complejo residencial Centure na Business Bay
Complejo residencial Centure na Business Bay
Complejo residencial Centure na Business Bay
Complejo residencial Centure na Business Bay
Mostrar todo Complejo residencial Centure na Business Bay
Complejo residencial Centure na Business Bay
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$200,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 23
Proyecto: CENTURY Fecha de finalización: II 2026 Ubicación: Business Bay   Torre Century de 23 plantas está ubicado en el moderno centro de negocios de Dubai: Business Bay. La atmósfera vibrante y el dinámico nivel de vida del lugar atraen a gente de negocios, y la ventajosa ubic…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Marina Place 1 2
Complejo residencial Marina Place 1 2
Complejo residencial Marina Place 1 2
Complejo residencial Marina Place 1 2
Complejo residencial Marina Place 1 2
Mostrar todo Complejo residencial Marina Place 1 2
Complejo residencial Marina Place 1 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$561,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 12
¡Apartamentos en el complejo residencial premium Marina Place en el corazón de Rashid Yachts & Marina! ¡Exuberante espacio verde! ¡Impresionantes vistas del puerto deportivo y del horizonte de Dubái! Infraestructura de primera! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,91M
Bienvenido a Montura - el exclusivo proyecto residencial en el corazón del Gran Polo & Resort, donde el esplendor del patrimonio ecuestre entra en estilo de vida moderno. El proyecto crea el entorno único, donde la naturaleza, la estética y la comodidad hacen un todo armonioso. Hay una sensa…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Onda
Complejo residencial Onda
Complejo residencial Onda
Complejo residencial Onda
Complejo residencial Onda
Mostrar todo Complejo residencial Onda
Complejo residencial Onda
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$291,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 19
¡Apartamentos en el complejo residencial de primera clase Onda en Business Bay! ¡Ubicación conveniente! ¡Zona superior para alquiler y reventa! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pagos a plazos en los Emiratos Árabes Unidos! Servicios: piscinas, pista p…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$953,669
La residencia combina arquitectura mediterránea y diseño moderno, y cuenta con una piscina, un jardín ajardinado, boutiques, parques infantiles y jardines deportivos.Terminación - 3 cuarto de 2024.Instalaciones y equipos en la casa El precio incluye una cocina integrada, electrodomésticos do…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Binghatti Circle
Edificio de apartamentos Binghatti Circle
Edificio de apartamentos Binghatti Circle
Edificio de apartamentos Binghatti Circle
Edificio de apartamentos Binghatti Circle
Mostrar todo Edificio de apartamentos Binghatti Circle
Edificio de apartamentos Binghatti Circle
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$230,938
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 58
Binghatti Circle es un icónico desarrollo residencial de Binghatti Developers que se convertirá en la torre más alta de Jumeirah Village Circle (JVC), Dubái. Con más de 60 pisos, ofrecerá estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, combinando elegancia arquitectónica con funcionalidad.…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$560,663
Skyvue Spectra de Sobha es un nuevo símbolo de elegancia y diseño moderno en la prestigiosa zona de Sobha Hartland II. Una arquitectura única con una fachada dinámica de zigzag, ventanas panorámicas y amplias terrazas hace que cada residencia sea una verdadera obra de arte. Aquí, cada detall…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$288,748
El proyecto consta de villas y casas adosadas rodeadas de numerosos parques, zonas verdes y espacios comunitarios. Situado justo al lado de la autopista Umm Suqeim Street en Akoya, el desarrollo tiene un excelente acceso a todas las zonas de Dubai.Todas las residencias tienen baños en suite,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Verde by Sobha
Complejo residencial Verde by Sobha
Complejo residencial Verde by Sobha
Complejo residencial Verde by Sobha
Complejo residencial Verde by Sobha
Mostrar todo Complejo residencial Verde by Sobha
Complejo residencial Verde by Sobha
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$553,613
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 60
¡Un objeto único para inversión y vida (ROI - 8,2%)! ¡El apartamento tiene cocina amueblada! ¡Verde de Sobha en Jumeirah Lake Towers (JLT)! ¡Plan de pago del 0%! Amenidades: piscina infinita, jacuzzi, área de yoga, gimnasio interior y exterior, áreas de BBQ, área de lounge y áreas de juegos…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,21M
La residencia cuenta con gimnasio, piscina al aire libre, jardines con zona de estar, sala de conferencias, sauna y baño de vapor, supermercado, centro de negocios, zona de barbacoa, zona de spa, aparcamiento cubierto.Ubicación e infraestructura cercana Dubai Mall - 12 kmBurj Khalifa - 11 km…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Binghatti Hills
Complejo residencial Binghatti Hills
Complejo residencial Binghatti Hills
Complejo residencial Binghatti Hills
Complejo residencial Binghatti Hills
Mostrar todo Complejo residencial Binghatti Hills
Complejo residencial Binghatti Hills
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$264,625
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 49
¡Apartamentos en el grandioso proyecto Binghatti Hills en el área de Al Barsha! ¡Una excelente opción para vivir e invertir (ROI - 5,8% en $)! ¡Proporcionemos un catálogo de inversores! ¡Plan de cuotas sin intereses! Los apartamentos cuentan con un sistema de hogar inteligente". Plazo de en…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complejo residencial New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complejo residencial New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complejo residencial New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complejo residencial New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Mostrar todo Complejo residencial New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complejo residencial New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$316,246
Entra en el mundo de excepcional comodidad y elegancia refinada en Lumiere Heights, situado en el pintoresco Jaddaf Waterfront. Este complejo residencial único combina dinámicas de la megapolis moderna con serenidad natural, abre impresionantes vistas panorámicas de Dubai Creek e impresionan…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$276,269
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con una gran piscina, jardines ajardinados, un moderno centro de fitness, jardines deportivos, zonas de barbacoa.Terminación - 4o trimestre de 2027.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de una es…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$12,19M
Ofrecemos apartamentos de lujo y áticos con piscinas privadas, terrazas y vistas panorámicas del Golfo Arábigo y la ciudad.Algunos apartamentos tienen jacuzzi al aire libre.La residencia cuenta con una playa privada, jardines ajardinados, un centro de spa, piscinas.Finalidad - 1o trimestre d…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complejo residencial Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complejo residencial Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complejo residencial Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complejo residencial Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Mostrar todo Complejo residencial Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complejo residencial Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$347,937
Ofrecemos apartamentos con balcones o jardines y vistas panorámicas de la ciudad y Palm Jumeirah.La residencia cuenta con pistas de tenis y baloncesto, piscina al aire libre, piscina infantil y parque infantil, pista de senderismo y paseos, gimnasio, sauna y baño de vapor, zona de barbacoa.T…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complejo residencial New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complejo residencial New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complejo residencial New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complejo residencial New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complejo residencial New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,88M
Bienvenido a Albero, un nuevo proyecto residencial en el corazón de Dubai Creek Harbour, donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para darle una sensación de privacidad, armonía natural y estilo impecable. Este proyecto es una verdadera encarnación de la comodidad moderna rodeada de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complejo residencial Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complejo residencial Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complejo residencial Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complejo residencial Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Mostrar todo Complejo residencial Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complejo residencial Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$383,614
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 24
Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf.Stylish Apartments Minutos del centro de Dubai Creek.Estudios, 1 & 2 Dormitorios Apartamentos ANTE Terminación: Q4 2026Panorama general del proyecto:Binghatti Moonlight es una torre residencial contemporánea de Binghatti Developers, situada en…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complejo residencial KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complejo residencial KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complejo residencial KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complejo residencial KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Mostrar todo Complejo residencial KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complejo residencial KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,74M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 493–826 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,39M
WaterCrest es una exquisita colección de villas y casas adosadas. Sumérgete en el mundo de la elegancia estudiada: cada elemento del diseño, desde la paleta de colores armoniosos hasta los exuberantes jardines, crea el ambiente de tranquilidad y serenidad. El complejo, situado en los pintore…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$406,278
Meydan Horizon es un complejo multifuncional líder. El proyecto ocupa la superficie de 185,5 hectáreas, ofrece una vista panorámica de Ras Al Khor y cubre más de 39 millones de pies cuadrados.Amenitiescinesala de juegosparque infantilgimnasioestudio de yogapiscina infantilpiscina familiarbar…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Milos
Complejo residencial Milos
Complejo residencial Milos
Complejo residencial Milos
Complejo residencial Milos
Mostrar todo Complejo residencial Milos
Complejo residencial Milos
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$232,877
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
¡Apartamentos de lujo en el moderno proyecto Milos en Dubai Land! Apartamento con cocina amueblada! ¡Una excelente opción para vivir, reventa y alquiler! ¡Las principales atracciones de Dubái están cerca! ¡Cuota sin %! Amenidades: Seguridad 24 horas, casa club, club de golf, gimnasio, parqu…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Weybridge Gardens 4
Complejo residencial Weybridge Gardens 4
Complejo residencial Weybridge Gardens 4
Complejo residencial Weybridge Gardens 4
Complejo residencial Weybridge Gardens 4
Mostrar todo Complejo residencial Weybridge Gardens 4
Complejo residencial Weybridge Gardens 4
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$188,081
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 15
Área 51–1 798 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Weybridge Gardens 4 transforma el lujo de vivir en Dubai con su diseño de inspiración pétalo, mezclando la elegancia orgánica con la opulencia moderna. Inspirada en las famosas aguas termales de la Toscana, cuenta con una infinidad playa de cielo, jacuzzis en cascada y comodidades de clase m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
224,903
Apartamentos 2 habitaciones
112.4
53,797
Apartamentos 3 habitaciones
132.8
540,300
Apartamentos 4 habitaciones
1 798.0
612,391
Estudio
50.5
188,106
Agencia
Easy Life Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$860,492
Ananda Residences es un proyecto residencial, creado para aquellos que aprecian la armonía de estilo, comodidad y estilo de vida activo. Situado en la zona de desarrollo dinámico de Motor City, este proyecto será ideal tanto para la vida como para la inversión. La tranquilidad de un acogedor…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$186,617
Meteora Vivanti Residencias es un complejo residencial en la zona de Jumeirah Village Circle, desarrollado por el desarrollador Meteora con énfasis en el minimalismo, comodidad y los estándares modernos de la vida urbana. La arquitectura del edificio se distingue por las formas lacónicas, es…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Dubai Wharf
Complejo residencial Dubai Wharf
Complejo residencial Dubai Wharf
Complejo residencial Dubai Wharf
Complejo residencial Dubai Wharf
Complejo residencial Dubai Wharf
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$624,110
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 136 m²
1 objeto inmobiliario 1
¿Has estado interesado en inversiones durante mucho tiempo? ¡Invierta inmediatamente con la GARANTÍA de INGRESOS en los bienes raíces de los EAU! - Ingresos de alquiler garantizados en promedio 11%. - Clima fiscal favorable del 0% para propiedad y alquiler. - Protección de inversores por …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
136.0
624,110
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$218,578
Situado en el corazón de una de las zonas más prestigiosas de Dubai, JVC, Al Serh Residences 11 complejo residencial es la combinación única de diseño refinado y arquitectura moderna. Los amplios apartamentos son notables por el diseño cuidadosamente pensado, techos altos y ventanas de suelo…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Binghatti Hillside
Complejo residencial Binghatti Hillside
Complejo residencial Binghatti Hillside
Complejo residencial Binghatti Hillside
Complejo residencial Binghatti Hillside
Mostrar todo Complejo residencial Binghatti Hillside
Complejo residencial Binghatti Hillside
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$212,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Binghatti Hillside is a 21-story residential complex from Binghatti Developers, located in the Dubai Science Park area. The building's architecture is inspired by natural hills, with smooth lines and a modern design that stands out from the surrounding buildings. Thanks to its convenient loc…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Complejo residencial Golf Gate 2
Complejo residencial Golf Gate 2
Complejo residencial Golf Gate 2
Complejo residencial Golf Gate 2
Complejo residencial Golf Gate 2
Mostrar todo Complejo residencial Golf Gate 2
Complejo residencial Golf Gate 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$294,247
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
¡Apartamentos en el nuevo complejo Golf Gate 2 en la codiciada zona de Damac Hills! ¡Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar! Retorno de la inversión: ¡5,5-6%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Infraestructura: tres piscinas podio, un moderno gimnasio con sa…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,49M
Bienvenido a Montura - el exclusivo proyecto residencial en el corazón del Gran Polo & Resort, donde el esplendor del patrimonio ecuestre entra en estilo de vida moderno. El proyecto crea el entorno único, donde la naturaleza, la estética y la comodidad hacen un todo armonioso. Hay una sensa…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$273,771
Estudios y apartamentos exclusivos con 1-3 dormitorios en un proyecto único con vistas panorámicas al paseo marítimo. Diseños espaciosos 30% más grandes que estándar, techos de hasta 5,5 metros, diseño elegante y acabados premium crean un ambiente de lujo y comodidad. Cada metro cuadrado se …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Binghatti crescent
Edificio de apartamentos Binghatti crescent
Edificio de apartamentos Binghatti crescent
Edificio de apartamentos Binghatti crescent
Edificio de apartamentos Binghatti crescent
Edificio de apartamentos Binghatti crescent
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
APARTAMENTO DE LUJO | UBICACIÓN PRIMARIA Binghatti Crescent, ubicado en JVC, Dubai, es un nuevo desarrollo residencial de reconocidos desarrolladores de Binghatti que ofrece la opción de lujo de apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. El exclusivo desarrollo de clases ofrece un tono de color…
Agencia
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bluewaters Island
Complejo residencial Bluewaters Island
Complejo residencial Bluewaters Island
Complejo residencial Bluewaters Island
Complejo residencial Bluewaters Island
Mostrar todo Complejo residencial Bluewaters Island
Complejo residencial Bluewaters Island
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,77M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 104–870 m²
16 objetos inmobiliarios 16
Bluewaters Island: La joya de la corona del estilo de vida ultralujoso en Dubái Bluewaters Island es un símbolo de la ambición de Dubái de crear un destino de estilo de vida único. Diseñado para personas exigentes que buscan lo mejor, esta icónica isla combina perfección arquitectónica, e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
104.0 – 107.0
1,74M – 1,85M
Apartamentos 2 habitaciones
136.0 – 190.0
2,53M – 2,91M
Apartamentos 3 habitaciones
175.0 – 200.0
3,24M – 4,22M
Apartamentos 4 habitaciones
230.0 – 870.0
5,34M – 25,10M
Adosado
620.0
11,53M
Agencia
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sobha One with private golf course
Complejo residencial Sobha One with private golf course
Complejo residencial Sobha One with private golf course
Complejo residencial Sobha One with private golf course
Complejo residencial Sobha One with private golf course
Mostrar todo Complejo residencial Sobha One with private golf course
Complejo residencial Sobha One with private golf course
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Un tapiz sofisticado que se extiende por el horizonte Este complejo residencial, que se eleva desde 30 pisos hasta alcanzar un crescendo de 65 pisos, se encuentra cerca de Ras Al Khor Road y domina Dubai Creek con vistas panorámicas al Burj Khalifa, Creek Tower al noreste y el centro de la…
Desarrollador
Sobha Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$181,471
Bienvenido a Floareá Grandé, un proyecto residencial que encarna los más altos estándares de calidad, diseño innovador y comodidad sin igual. Situado en la prestigiosa zona de Arjan, ofrece una combinación impecable de arquitectura moderna, interiores reflexivos y servicios de primera clase,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$10,56M
Bienvenido al exclusivo complejo residencial, creado sobre el proyecto de arquitectos mundialmente famosos Foster + Partners y decorado sobre el proyecto del talentoso diseñador Portia Fox.2 torres señoriales con 31-32 pisos te están esperando en el corazón de la Bahía de Negocios. En el pre…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$298,721
Ofrecemos amplios apartamentos.La residencia cuenta con gimnasio, yoga y áreas de meditación, biblioteca, sauna, sala multifuncional, piscinas, parque infantil, zona verde, sala de estar y zona de barbacoa.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a poca distancia del par…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,79M
Ofrecemos villas modernas y funcionales con piscinas privadas, gimnasios, cines, terrazas y salas de estar, vistas panorámicas del campo de golf.La residencia cuenta con un campo de golf.Terminación - 4o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana Burj Al Arab - 25 minutosAeropuert…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$468,723
Año de construcción 2027
Número de plantas 26
Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle. Apartamentos completamente amueblados en Jumeirah Village Triangle, Dubai, con impresionantes vistas de la ciudad, comodidades premium y un plan de pago flexible a 5 años.DXB-00178
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Mostrar todo Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$483,014
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 61–121 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Selección gratuita de bienes inmuebles. Objetos de los mejores desarrolladores. Soporte legal completo de la transacción. The Pad: un nuevo complejo residencial, inclinado en un ángulo de 6.5 grados y rodeado de iluminación LED, el elegante y sofisticado Pad es el pináculo de la vida súper …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Mostrar todo Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$268,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Sapphire
Complejo residencial Sapphire
Complejo residencial Sapphire
Complejo residencial Sapphire
Complejo residencial Sapphire
Mostrar todo Complejo residencial Sapphire
Complejo residencial Sapphire
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$590,411
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 57
¡Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Sapphire! ¡Maravillosos apartamentos para vivir e invertir! Rentabilidad - ¡desde 10% en $! Amenidades: Piscinas de última generación, gimnasio totalmente equipado, parque infantil, áreas de barbacoa y restaurantes en el lugar y mucho más…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Parkway
Complejo residencial Parkway
Complejo residencial Parkway
Complejo residencial Parkway
Complejo residencial Parkway
Mostrar todo Complejo residencial Parkway
Complejo residencial Parkway
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$418,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 33
¡Apartamentos de lujo en el nuevo proyecto Parkway en el área de Bukadra! ¡Impresionantes vistas de la laguna de cristal! ¡Rodeado de exuberante vegetación! ¡Zona prestigiosa! ¡Excelente opción para vivir e invertir! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pa…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$200,430
Avana Residences es un nuevo complejo residencial en la prestigiosa zona de Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. La arquitectura del proyecto está inspirada en la tranquilidad del mar y está hecha con un enfoque en formas suaves, acristalamiento de suelo a techo y colores naturales suaves.E…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Mercedes Benz Places by Binghatti
Edificio de apartamentos Mercedes Benz Places by Binghatti
Edificio de apartamentos Mercedes Benz Places by Binghatti
Edificio de apartamentos Mercedes Benz Places by Binghatti
Edificio de apartamentos Mercedes Benz Places by Binghatti
Mostrar todo Edificio de apartamentos Mercedes Benz Places by Binghatti
Edificio de apartamentos Mercedes Benz Places by Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,13M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 66
Binghatti House | Elegant Design ILuxury Living Jumeirah Village Circle, Dubai, Emiratos Árabes Unidos Descripción Precio inicial: 14663222.42 RUB Plan de Pago: – 70% durante la construcción – 30% Transmisión La fecha de finalización es septiembre de 2024
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complejo residencial Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complejo residencial Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complejo residencial Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complejo residencial Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Mostrar todo Complejo residencial Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complejo residencial Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$458,151
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 60
Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai. An architectural masterpiece rising on Mohamed Bin Rashid Boulevard, just steps from Burj Khalifa and Dubai Mall. With over 60 storeys, Binghatti Skyblade sets a new standard for luxury high-rise living in the heart of Dubai. …
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beverly Residence 2
Complejo residencial Beverly Residence 2
Complejo residencial Beverly Residence 2
Complejo residencial Beverly Residence 2
Complejo residencial Beverly Residence 2
Mostrar todo Complejo residencial Beverly Residence 2
Complejo residencial Beverly Residence 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$273,973
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
¡Apartamentos en el atractivo proyecto de inversión Beverly Residence 2! ¡Cocina totalmente amueblada y equipada con electrodomésticos italianos! ¡Cuotas sin intereses! ¡Perfecto para vivir, invertir o alquilar! Año de finalización: 4to trimestre 2024 Amenidades: piscina, asador en la azot…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Edificio de apartamentos Empire Estates by Versace
Edificio de apartamentos Empire Estates by Versace
Edificio de apartamentos Empire Estates by Versace
Edificio de apartamentos Empire Estates by Versace
Edificio de apartamentos Empire Estates by Versace
Mostrar todo Edificio de apartamentos Empire Estates by Versace
Edificio de apartamentos Empire Estates by Versace
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$568,152
Año de construcción 2026
Abraza el encanto de un oasis de ensueño compacto dentro de los límites de un apartamento tipo estudio. Esta zona de cocina combina funcionalidad con estética. Su baño redefine la elegancia y el lujo. Con su diseño elegante, mobiliario moderno y una atención impecable al detalle, este eleg…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complejo residencial New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complejo residencial New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complejo residencial New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complejo residencial New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complejo residencial New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,17M
Ofrecemos apartamentos luminosos, villas y casas adosadas con vistas panorámicas a la costa.Cada villa está equipada con ascensor.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, salas de conferencias, sala de juegos para niños, sala de billar, jardines, cafetería y sala de estar, cine, s…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complejo residencial Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complejo residencial Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complejo residencial Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complejo residencial Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Mostrar todo Complejo residencial Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complejo residencial Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$179,718
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
¡Apartamentos en el complejo residencial Verano en la zona verde de Dubai Studio City! Cocina totalmente equipada! Infraestructura desarrollada! ¡El complejo tiene una cómoda accesibilidad de transporte! ¡Una gran opción para vivir e invertir! ¡Seleccionaremos viviendas con una tasa hipoteca…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$286,767
La residencia cuenta con piscina, parque infantil, senderos para correr y zona de yoga, zona de barbacoa, sauna y baño de vapor, centro de spa.Terminación - 2o trimestre de 2025.Instalaciones y equipos en la casa El precio incluye una cocina integrada, electrodomésticos domésticos, todo plom…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$606,979
Distrito de Serenia West no es sólo un complejo residencial, sino la verdadera obra maestra arquitectónica, creada por Palma Holding para aquellos, que aprecian estilo, comodidad y calidad de vida perfecta. Hay amplios apartamentos con 1-3 habitaciones disponibles. Cada esquina se piensa en …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Orchard Place Tower C
Complejo residencial The Orchard Place Tower C
Complejo residencial The Orchard Place Tower C
Complejo residencial The Orchard Place Tower C
Complejo residencial The Orchard Place Tower C
Mostrar todo Complejo residencial The Orchard Place Tower C
Complejo residencial The Orchard Place Tower C
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$340,570
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Edificio de apartamentos Vista
Edificio de apartamentos Vista
Edificio de apartamentos Vista
Edificio de apartamentos Vista
Edificio de apartamentos Vista
Mostrar todo Edificio de apartamentos Vista
Edificio de apartamentos Vista
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$205,479
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Área 39 m²
1 objeto inmobiliario 1
Invierta en bienes raíces en Dubai: ¡ganancias récord y seguridad garantizada! - No está sujeto al impuesto inmobiliario y al alquiler; - Los bienes inmuebles están creciendo a un precio del 5-7% anual; - Entrega sin intereses por hasta 3-5 años; - Las mejores instalaciones a los mejores…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complejo residencial A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complejo residencial A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complejo residencial A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complejo residencial A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Mostrar todo Complejo residencial A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complejo residencial A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$613,919
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Talea by Omniyat – Una obra maestra en la Ciudad Marítima de Dubai.Residencias Ultra-Luxury Artesanadas con pureza arquitectónica.1 a 4 Dormitorios Sky Residences & Penthouses ← Finalización: Q1 2029🏙️ Panorama general del proyectoTalea by Omniyat es una torre emblemática situada directament…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$332,793
Ofrecemos nuevos estudios y apartamentos con piscina privada.La residencia está decorada con espléndidas características de agua en cascada y dispone de gimnasios, sauna y baño de vapor, parque infantil, aparcamiento, centro de bienestar, piscinas y jacuzzi, zona de barbacoa, cine al aire li…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ocean Star
Complejo residencial Ocean Star
Complejo residencial Ocean Star
Complejo residencial Ocean Star
Complejo residencial Ocean Star
Mostrar todo Complejo residencial Ocean Star
Complejo residencial Ocean Star
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$465,753
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 6
Nuevo complejo residencial Ocean Star en Rashid Yachts & ¡Puerto pequeño! ¡Apartamentos para vivir, reventa y alquiler! Rentabilidad: ¡desde 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 3 trimestres. 2028 Infraestructura: jardines, …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Q Gardens Aliya
Complejo residencial Q Gardens Aliya
Complejo residencial Q Gardens Aliya
Complejo residencial Q Gardens Aliya
Complejo residencial Q Gardens Aliya
Mostrar todo Complejo residencial Q Gardens Aliya
Complejo residencial Q Gardens Aliya
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$147,604
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 27
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$384,850
Bienvenido a Ellison - el proyecto residencial, que da un nuevo significado a la vida urbana cómoda y ofrece el equilibrio ideal entre la atmósfera dinámica de megapolis y el ambiente natural aislado. El complejo está situado en la Plaza de la Ciudad, en medio de parques verdes, paseos e inf…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Haya on the Park
Complejo residencial Haya on the Park
Complejo residencial Haya on the Park
Complejo residencial Haya on the Park
Complejo residencial Haya on the Park
Mostrar todo Complejo residencial Haya on the Park
Complejo residencial Haya on the Park
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$230,380
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
¡Apartamentos en el moderno proyecto Haya on the Park en la dinámica zona de Town Square Dubai! Impresionante vista del Parque Central! Los apartamentos incluyen cocinas totalmente equipadas y al menos un balcón. ¡Muchas comodidades para la relajación y el entretenimiento! ¡Plan de pago conv…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Mostrar todo Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,77M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 54
Mercedes Benz Lugares de Binghatti es un complejo residencial exquisito situado en el corazón vibrante de Dubai. Este lujoso edificio de apartamentos es una colaboración entre Binghatti, un reconocido desarrollador inmobiliario, y Mercedes-Benz, la prestigiosa marca de coches de lujo. Torren…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Edificio de apartamentos UPPER HOUSE
Edificio de apartamentos UPPER HOUSE
Edificio de apartamentos UPPER HOUSE
Edificio de apartamentos UPPER HOUSE
Edificio de apartamentos UPPER HOUSE
Mostrar todo Edificio de apartamentos UPPER HOUSE
Edificio de apartamentos UPPER HOUSE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 31
MáS QUE SOLO UN RESIDENTE En sus apartamentos céntricos y su filosofía de diseño holístico. Upper House es un lugar que amplía horizontes al maximizar el acceso a una gran cantidad de instalaciones y ofrecer amplias vistas de las islas Jumeirah y Marina Skyline. El desarrollo residencial …
Agencia
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Mostrar todo Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$802,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Nos complace presentar este exclusivo apartamento de 1 dormitorio frente al mar, en una de las zonas más solicitadas de Dubai, Emaar Beachfront, un próspero centro marítimo. Estos exclusivos apartamentos de Emaar elevarán la definición de vida de lujo junto al mar. El proyecto llamado “Seap…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$183,096
Ruby es un proyecto residencial moderno en el corazón de una de las zonas de desarrollo más dinámicas de Dubai, Jumeirah Village Circle (JVC). Este proyecto es creado para aquellos que buscan la combinación armoniosa de arquitectura elegante, coziness y ubicación estratégica. El proyecto ofr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Mostrar todo Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,24M
Año de construcción 2029
Número de plantas 30
Residencias de Lujo de la Marca Chelsea Club con Plan de Pagos a Plazos en Dubai Maritime City Maritime City es una urbanización frente al mar de primera categoría en Dubai que combina a la perfección los sectores comercial, residencial y marítimo en un dinámico centro costero. Situado estra…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,15M
SAMANA Ocean Pearl 2 es un proyecto único situado en Dubai Islands. Imagínese la mañana cuando los primeros rayos del sol reflejan en la superficie azul infinita, y una brisa de mar luz llena su hogar con frescura. Los interiores combinan estilo sofisticado y tecnología moderna. Amplios apar…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$749,027
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$493,948
Samana Roma es un complejo residencial, que consta de dos torres de baja altura con 80 apartamentos, garantizando privacidad y ambiente tranquilo. Hay apartamentos con 1-2 dormitorios en el proyecto - cada uno de ellos está equipado con una piscina privada.El elemento clave del complejo es e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Mostrar todo Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$175,063
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 43–122 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Weybridge Gardens 3 es su puerta de entrada a la vida moderna y la comodidad en Dubailand. Weybridge Gardens 3, The Alps es idealmente situado, justo al lado de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, que ofrece buena accesibilidad y excelente conectividad a todas las zonas de la ciudad.Desde la arq…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
86.4
280,463
Apartamentos 3 habitaciones
122.1
413,887
Estudio
43.1
175,085
Agencia
Easy Life Property
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,83M
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Exclusivos Apartamentos Totalmente Amueblados en Business Bay Dubai Business Bay, el principal centro de negocios y estilo de vida de Dubai, es un distrito vibrante que combina a la perfección la vida de lujo con un próspero entorno comercial. Conocido por su icónico horizonte, Business Bay …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Residencia Six Senses
Residencia Six Senses
Residencia Six Senses
Residencia Six Senses
Residencia Six Senses
Mostrar todo Residencia Six Senses
Residencia Six Senses
Dubái, Emiratos Árabes Unidos